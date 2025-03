10 % mehr ausländische Studienanfängerinnen und -anfänger im Studienjahr 2024

WIESBADEN (ots) -



- Insgesamt 491 400 Studienanfängerinnen und -anfänger und damit 2,0 % mehr als

im Studienjahr 2023

- Zahl deutscher Erstimmatrikulierter sinkt im Vorjahresvergleich um 1,1 %

- Gesamtstudierendenzahl im Wintersemester 2024/2025 mit 2 868 600 Studierenden

fast unverändert zum Vorjahr



Im Studienjahr 2024 (Sommersemester 2024 und Wintersemester 2024/2025) haben

sich 491 400 Studienanfängerinnen und Studienanfänger erstmals für ein Studium

an einer Hochschule in Deutschland eingeschrieben. Wie das Statistische

Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen weiter mitteilt, waren das 9

400 beziehungsweise 2,0 % mehr als im Studienjahr 2023. Dabei wurde der Anstieg

alleine von den ausländischen Erstimmatrikulierten getragen. Deren Zahl stieg

gegenüber dem Vorjahr um 13 100 oder 10 % auf 145 100, während die Zahl der

deutschen Studienanfängerinnen und -anfänger (346 300) um 1,1 % zurückging.





Ausländeranteil an Erstimmatrikulierten seit 2014 von 22 % auf 30 % gestiegenNach den vorläufigen Ergebnissen ergab sich im Studienjahr 2024 einAusländeranteil an den Erstimmatrikulierten von rund 30 %. Zehn Jahre zuvor imStudienjahr 2014 hatte er noch bei 22 % gelegen. Im selben Zeitraum stieg dieZahl der ausländischen Studienanfängerinnen und -anfänger um 33 %, während sichdie Zahl der deutschen Erstimmatrikulierten - vor allem demografisch bedingt -um 13 % verringerte. Die Gesamtzahl der Studienanfängerinnen und -anfänger sankdamit im Zehnjahresvergleich von 2014 (504 900) bis 2024 um 2,7 %.Jüngster Anstieg der Erstsemesterzahl verteilt sich ungleichmäßig aufFächergruppenDer Gesamtanstieg der Studienanfängerzahl um 2,0 % zwischen 2023 und 2024vollzog sich in den Fächergruppen uneinheitlich. So fielen die Anstiege in denMINT-Fächergruppen Ingenieurwissenschaften (+3,6 % auf 133 600) und Mathematik,Naturwissenschaften (+2,9 % auf 52 300) sowie in der FächergruppeHumanmedizin/Gesundheitswissenschaften (+3,0 % auf 28 900) überdurchschnittlichaus. In den MINT-Fächergruppen waren zugleich die stärksten Anstiegeausländischer Erstimmatrikulierter zu beobachten (Mathematik,Naturwissenschaften: +14 % auf 14 900; Ingenieurwissenschaften: +12 % auf 54800). Demgegenüber verzeichneten die Fächergruppen Rechts-, Wirtschafts- undSozialwissenschaften (+0,6 % auf 193 800) sowie Geisteswissenschaften (+0,4 %auf 49 700) unterdurchschnittliche Anstiege bei der Studienanfängerzahl. In derFächergruppe Kunst, Kunstwissenschaft ging die Erstsemesterzahl imVorjahresvergleich sogar um 1,2 % auf 15 500 zurück.Gesamtzahl ausländischer Studierender im Wintersemester 2024/2025 um 5 %gestiegenDie Gesamtzahl der Studierenden blieb im Wintersemester 2024/2025 mit 2 868 600gegenüber dem Wintersemester 2023/2024 (2 868 300) nahezu konstant. Allerdingsveränderte sich die Aufteilung in deutsche und ausländische Personen: Währenddie Zahl der deutschen Studierenden von 2 398 800 im Wintersemester 2023/2024 um1,0 % auf 2 376 000 im laufenden Wintersemester 2024/2025 zurückging, erhöhtesich die Zahl der ausländischen Studierenden um 5 % von 469 500 auf 492 600.Weitere Informationen:Weitere Ergebnisse zu Studierenden an deutschen Hochschulen sind auf derThemenseite "Hochschulen" im Internetangebot des Statistischen Bundesamtesverfügbar. Einen Gesamtüberblick über die Bildungssituation in Deutschland vonder Schule über die Berufsbildung bis zur Hochschule bietet die Themenseite"Bildungsindikatoren".Endgültige Ergebnisse der Studierendenstatistik wird das Statistische Bundesamtim August 2025 veröffentlichen. Darin sind unter anderem auch Ergebnisse zu denausländischen Studierenden nach einzelnen Staatsangehörigkeiten enthalten.Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationenund Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unterwww.destatis.de/pressemitteilungen.Weitere Auskünfte:Hochschulstatistik,Telefon: +49 611 75 4140www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/5987953OTS: Statistisches Bundesamt