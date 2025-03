21 % der 16- bis 74-Jährigen kaufen Arzneimittel oder Nahrungsergänzungsmittel online

WIESBADEN (ots) - Immer mehr Menschen in Deutschland kaufen Medikamente oder

Nahrungsergänzungsmittel über das Internet. Wie das Statistische Bundesamt

(Destatis) mitteilt, gaben 21 % der Bevölkerung im Alter von 16 bis 74 Jahren im

Jahr 2024 an, Arzneimittel oder Nahrungsergänzungsmittel wie zum Beispiel

Vitaminpräparate online gekauft zu haben. Der Anteil ist in den vergangenen

Jahren gestiegen: 2021 hatte er noch bei 16 % gelegen.



Anteil bei Frauen und in mittlerer Altersgruppe am höchsten





Mehr Frauen als Männer nutzen das Internet für den Kauf von Arznei- oderNahrungsergänzungsmitteln: Während knapp ein Viertel (24 %) der 16- bis74-jährigen Frauen im Jahr 2024 angab, entsprechende Online-Käufe in den letztendrei Monaten vor der Befragung getätigt zu haben, lag der Anteil bei den Männernderselben Altersgruppe bei 17 %.Auch unter Menschen mittleren Alters ist der Anteil derjenigen, die Arznei- oderNahrungsergänzungsmittel online kaufen, besonders hoch. 23 % der 25- bis64-Jährigen gaben an, solche Produkte über das Internet zu bestellen. Deutlichgeringer fiel der Anteil in den jüngeren und älteren Altersgruppen aus: Während17 % der 65- bis 74-Jährigen Arznei- oder Nahrungsergänzungsmittel im Internetkauften, waren es bei den 16- bis 24-Jährigen lediglich 12 %.Insgesamt gaben im Jahr 2024 gut 83 % der Bevölkerung im Alter von 16 bis 74Jahren in Deutschland an, schon einmal etwas im Internet gekauft oder bestelltzu haben.Methodische Hinweise:Die Ergebnisse stammen aus der Erhebung zur Nutzung von Informations- undKommunikationstechnologien (IKT) in privaten Haushalten. Für diese europäischeErhebung gelten in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einheitlicheDefinitionen sowie methodische Mindeststandards. Befragt werden Personen imAlter von 16 bis 74 Jahren. Die Fragen nach den über das Internet gekauftenWaren und Dienstleistungen beziehen sich auf die letzten drei Monate vor derBefragung. In Deutschland ist die Erhebung seit dem Jahr 2021 alsUnterstichprobe in den Mikrozensus integriert. Aufgrund der damit verbundenenumfangreichen methodischen Änderungen ist ein Vergleich der Ergebnisse ab 2021mit den Vorjahren nicht möglich. Ausführliche Informationen hierzu bietet eineSonderseite im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes.Weitere Informationen:Weitere Ergebnisse der IKT-Erhebung privater Haushalte 2024 sind imInternetangebot des Statistischen Bundesamtes auf der Themenseite IT-Nutzungsowie in der Datenbank GENESIS-Online (Tabellen 12231) und in derEurostat-Datenbank verfügbar.Diese Zahl der Woche ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen undVerlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.Weitere Auskünfte:Einkommen, Konsum, Lebensbedingungen,Telefon: +49 611 75 8880www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/5987954OTS: Statistisches Bundesamt