Blockierte Wachstumsdynamik / Beschäftigungserwartung stagniert zum Frühjahr/ ManpowerGroup Arbeitsmarktbarometer für Q2/2025 (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Hinsichtlich der Beschäftigungserwartungen belassen

die Arbeitgeber in Deutschland ihre Prognosen auf dem Niveau des Vorquartals.

Der saisonbereinigte Netto-Beschäftigungsausblick (NBA)* für Deutschland

verbessert sich um einen Prozentpunkt und liegt jetzt bei 22 Prozent. Gegenüber

dem Vorjahreszeitraum entspricht dies einem Anstieg von zwei Prozentpunkten. Im

weltweiten Vergleich liegt Deutschland damit unter dem Durchschnitt von 25

Prozent. Vor allem im Bereich Transport, Logistik & Automobil sowie im Sektor

der Kommunikationsdienste werden Verluste prognostiziert. Zugewinne sind

hingegen in der Finanz- und Immobilienbranche zu verzeichnen. Das zeigt das

aktuelle Arbeitsmarktbarometer der ManpowerGroup, das 1.050 deutsche Unternehmen

nach ihren Planungen und den Hintergründen gefragt hat.



Zwar zeigen einige Branchen und Regionen einen Aufschwung bei den

Beschäftigungsaussichten, dieser wird jedoch durch den niedrigen NBA in anderen

Sektoren und Bundesländern relativiert. 38 Prozent der Arbeitgeber in

Deutschland planen, mehr Arbeitnehmende einzustellen, 17 Prozent planen einen

Stellenabbau.





