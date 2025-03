Velburg (ots) - Die Stadt Hamburg plant mit dem sogenannten "Hamburger

Standard", die Baukosten für Wohnungen um bis zu 30 Prozent zu reduzieren. Durch

vereinfachte Baustandards, optimierte Planungsprozesse und beschleunigte

Genehmigungsverfahren solle es billiger werden. Doch wie realistisch ist dieses

Vorhaben, und welche Maßnahmen können Bauherren bereits jetzt ergreifen, um

Kosten zu sparen?



Die Senkung der Baukosten um ein Drittel ist ambitioniert, aber machbar.

Wesentlich sind dabei die Reduzierung überzogener Baustandards und eine

effizientere Planung. Bauherren können schon jetzt durch eine kompakte Bauweise,

die Wahl kostengünstiger Materialien und eine frühzeitige Abstimmung mit allen

Beteiligten erhebliche Einsparungen erzielen. Dieser Beitrag erklärt, welche

konkreten Schritte Hamburg plant, um die Baukosten zu senken.





Seite 2 ► Seite 1 von 3

Welche Zielsetzung verfolgt die Stadt Hamburg?Im Zentrum des Hamburger Konzepts steht das Bestreben, die Baukosten um bis zu30 Prozent zu senken, indem langwierige Planungs- und Genehmigungsverfahren aufdas Wesentliche reduziert und technische Normen einer kritischen Neubewertungunterzogen werden. Fundierte Analysen der ARGE e. V. belegen, dass im Modell"HH-Medianhaus" Einsparpotenziale von etwa 625 Euro pro Quadratmeter Wohnflächeerzielt werden können, was einen maßgeblichen Beitrag zur ökonomischen Baukulturleistet.Die vorgesehene Reform zielt darauf ab, überflüssige Standardvorgaben zueliminieren und gleichzeitig eine normgerechte sowie wirtschaftlich sinnvolleBauausführung zu fördern. Durch diesen neuen Ansatz werden nicht nur dieanfallenden Kosten, sondern auch der gesamte Bauablauf von der Planung über dieAusführung bis hin zur Instandhaltung nachhaltig entschlackt und optimiert.Grundlagen und MethodikDie methodische Basis des Konzepts fußt auf empirisch validiertenAbweichungsmöglichkeiten von etablierten Normen. Eine systematische Erfassungder zentralen Kostentreiber in den Bereichen Baukonstruktion und Gebäudetechnikermöglicht eine differenzierte Analyse der vorhandenen Einsparpotenziale, dieals Ausgangspunkt für weitere Optimierungsmaßnahmen dient.In spezialisierten Arbeitsgruppen wurden in klar abgegrenzten thematischenClustern - die bauliche, technische, barrierefreie und sicherheitsrelevanteAspekte umfassen - konkrete Vorschläge erarbeitet. Diese Empfehlungen sollen denSpagat zwischen der strikten Einhaltung normativer Vorgaben und der Erzielungwirtschaftlicher Effizienz meistern und auf diese Weise den Weg zu einerzukunftsorientierten Baukultur ebnen.Optimierung baulicher KonstruktionenDie kritische Überprüfung von Bauvorgaben konzentriert sich auf die Optimierung