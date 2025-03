Flexibilität oder das Ende des persönlichen Kundenkontakts? (FOTO)

München (ots) - Kunden kaufen anders als früher: Persönliche Beratung weicht

zunehmend digitalen Verkaufsgesprächen. Doch während Unternehmen auf

Remote-Vertrieb setzen, fragen sich viele: Geht dabei die persönliche Verbindung

verloren? Kann ein Video-Call wirklich ein Treffen vor Ort ersetzen? Ohne den

direkten Austausch fällt es schwerer, Vertrauen aufzubauen - und das kann Kunden

kosten.



Remote-Vertrieb funktioniert - aber nur, wenn man ihn richtig macht. Wer einfach

nur Zoom-Calls statt persönlicher Treffen anbietet, wird es schwer haben.

Erfolgreicher Remote-Vertrieb braucht klare Strukturen, echte Nähe trotz Distanz

und eine Strategie, die Vertrauen schafft. Ob Remote wirklich die Zukunft ist -

und wo persönlicher Kontakt unersetzlich bleibt, verrät dieser Beitrag.





Herausforderungen und Chancen im Remote-VertriebNicht alle Geschäftsbereiche lassen sich problemlos remote abwickeln - inmanchen Branchen stellt dies eine größere Herausforderung dar. Besonders inspezialisierten Märkten wie der Photovoltaik (PV) oder der Immobilienbranchespielen hohe Investitionssummen und komplexe Entscheidungsprozesse eine großeRolle. Die Frage, ob eine PV-Anlage an einem bestimmten Standort sinnvollinstalliert werden kann, lässt sich theoretisch digital klären, in der Praxisjedoch oft nur bedingt. In solchen Fällen ist eine fundierte technischeEinschätzung unerlässlich, die durch digitale Prozesse noch weiter optimiertwerden muss.Auch im Immobilienbereich bleibt die persönliche Besichtigung eines Objekts fürKäufer ein wichtiger Faktor. Gerade bei bedeutenden Investitionen ist Vertrauenentscheidend, weshalb der direkte Austausch nicht vollkommen ersetzbar ist.Dennoch ist Remote-Vertrieb längst nicht mehr auf digitale Dienstleistungenbeschränkt - selbst in komplexeren Branchen wird er zunehmend als Standardetabliert. Die Digitalisierung sollte demnach alle Unternehmen dazu motivieren,den neuen Remote-Vertriebsmöglichkeiten gegenüber offen zu sein.Flexibilität als entscheidender FaktorEin entscheidender Vorteil des Remote-Vertriebs ist die hohe Flexibilität -sowohl für Unternehmen als auch für Kunden. Letztere müssen keine weitenStrecken auf sich nehmen, um sich über eine Immobilie oder eine PV-Anlageberaten zu lassen. Stattdessen können sie sich bequem von überall ausinformieren, während Unternehmen effizienter agieren und ihre Reichweiteerweitern.Mit dem technologischen Fortschritt wird es zunehmend normal, Beratungsgesprächeper Video zu führen. Dabei können auch über digitale Kanäle engeKundenbeziehungen entstehen. Natürlich ersetzt ein virtuelles Treffen nichtimmer den persönlichen Kontakt, doch insgesamt entwickelt sich der Vertrieb in