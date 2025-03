Baader Bank belässt Redcare Pharmacy auf 'Buy' - Ziel 175 Euro

artfis schrieb 20.02.25, 16:41

Was Anlager am wenigsten wollen: Unsicherheit. Regelmäßig das gleiche Spiel: So ziemlich alle Analysten geben eine positive Einschätzung ab. Die Leute sind begeistert, der Kurs steigt. Dann kommt die UBS mit einem Katastrophenszenario um die Ecke und stuft ab. Der Kurs geht wieder scharf nach Süden. Und das seit Anbeginn. Deshalb sieht der Chart so aus wie er ist. Offensichtlich sind Anleger hinsichtlich Redcare leicht zu verschrecken.