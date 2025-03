OG Clean Fuels begrüßt Pioneer Point Partners als neuen Mehrheitseigentümer (FOTO)

Heerenveen (NL) / Verden (D) (ots) - OG Clean Fuels B.V. (OG) ist stolz, bekannt

zu geben, dass Pioneer Point Partners LLP (Pioneer) neuer Mehrheitseigentümer

geworden ist, nachdem sie die Anteile von ABN AMRO SIF und Meewind erworben

haben. Pioneer, ein Investor in nachhaltige Infrastruktur, hat OG als zweite

Investition in seinen zweiten institutionellen Fonds aufgenommen. Dieser

strategische Schritt ermöglicht es OG, seine Position auf dem Markt für

nachhaltige Kraftstoffe zu stärken.



Gemeinsam mit Pioneer unternimmt OG den nächsten Schritt in seinem Bestreben,

Marktführer für regenerative Kraftstoffe in Europa zu werden und einen

wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Mobilität zu leisten. OG und Pioneer

glauben fest an die Multi-Fuel-Strategie und -Vision. Die Vision von Pioneer

sieht vor, dass OG in den nächsten fünf Jahren mehr als 150 Millionen Euro

investiert, um sein Netzwerk in Europa mit neuen Standorten für Bio-CNG,

Bio-LNG, Strom, HVO100 und Wasserstoff weiter auszubauen. OG verfügt bereits

über 325 Standorte in den Niederlanden, Deutschland, Schweden und Italien und

plant in weitere Länder zu expandieren.





