Warum eine gute Reputation für KMU entscheidend ist

Zürich (ots) - localsearch erklärt in der Themen-Serie "Digitales 1x1 für KMU",

warum eine gute Reputation für den Erfolg von KMU wichtig ist und wie sie sich

gezielt steuern lässt.



Die Reputation ist das Aushängeschild einer Firma. Sie beschreibt den Ruf einer

Firma - also das Markenimage und die Meinung, die die Öffentlichkeit über ein

Unternehmen hat. "Gerade für kleinere und mittlere Unternehmen (KMU) ist sie von

grosser Bedeutung, da sie sich direkt auf den wirtschaftlichen Erfolg auswirkt",

erklären die Experten von localsearch, dem führenden Marketing- und Werbepartner

(https://www.presseportal.de/pm/125003/5973268) für KMU in der Schweiz. Eine

positive Reputation schafft Vertrauen, zieht neue Kundschaft an und sorgt dafür,

dass bestehende Kundinnen und Kunden treu bleiben. Negative Kommentare wirken

hingegen abschreckend.





