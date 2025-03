Bauklötzchen-Riese Lego mit Rekordjahr

BILLUND (dpa-AFX) - Angetrieben von einer starken Nachfrage nach seinen Produkten hat Lego im abgelaufenen Jahr ein neues Rekordergebnis eingestrichen. Der Umsatz des dänischen Spielwarenkonzerns stieg im Jahresvergleich um 13 Prozent auf 74,3 Milliarden Kronen (rund 9,96 Mrd. Euro), unterm Strich stand ein um 5 Prozent gestiegener Nettogewinn in Höhe von 13,8 Milliarden Kronen (1,85 Mrd. Euro). Damit habe man erneut den Rest der leicht rückläufigen Spielwarenindustrie übertroffen und deutlich an Marktanteilen gewinnen können, teilte das Unternehmen in seinem Sitz im dänischen Billund mit.

"2024 ist ein außergewöhnliches Jahr für die Lego-Gruppe gewesen", bilanzierte Konzernchef Niels B. Christiansen. Sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn stünden Rekordergebnisse zu Buche, während Lego zugleich seine Ausgaben in strategische Initiativen für die Nachhaltigkeit und digitale Technologien beschleunigt habe.