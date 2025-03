Starkes Umsatzwachstum: Redcare Pharmacy hebt ab, aber…

Die Aktie von Redcare Pharmacy, ehemals als Shop Apotheke bekannt, hat sich am Dienstagvormittag zeitweise um mehr als 18 Prozent verteuert. Auslöser dafür war, dass das im MDAX gelistete Unternehmen für 2025 ein Umsatzwachstum von mindestens 25 Prozent in Aussicht gestellt hat, vor allem angetrieben durch die erfolgreiche Implementierung des E-Rezepts in Deutschland.

Besonders das Geschäft mit rezeptpflichtigen Medikamenten (Rx) zeigt eine dynamische Entwicklung, mit einem erwarteten Umsatz von über 500 Millionen Euro allein in Deutschland für das Jahr 2025 – eine Verdoppelung gegenüber dem Vorjahr.