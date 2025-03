Neue Löschfrist bei der Schufa? Insider verrät, was Sie unbedingt wissen müssen (FOTO)

Buchholz i. d. Nordheide (ots) - Seit 1. Januar 2025 gilt eine neue Löschfrist

für Verbraucher mit einmaligen Zahlungsstörungen. Was bedeutet das konkret für

Ihre Bonität? Wer in Zahlungsverzug geraten ist, kann durch die neue

100-Tage-Regel seine Bonitätsbewertung schneller verbessern - vorausgesetzt, die

Zahlung wird innerhalb der Frist beglichen.



"Aber Vorsicht: Die Regelung gilt nicht für wiederholte Zahlungsstörungen, was

weiterhin eine Speicherdauer von drei Jahren bedeutet", erklärt Philipp Kadel,

der mit der DIAGONAL Gruppe Unternehmen im Bereich Forderungs- und

Zahlungsmanagement unterstützt. "Die neue Regelung ist eine Chance für

Verbraucher, aber man sollte sich nicht darauf ausruhen. Es ist wichtig, ein

verantwortungsvolles Finanzverhalten zu haben", so Kadel. Was Verbraucher

unbedingt beachten sollten und wie sie von der neuen Regelung profitieren

können, erfahren Sie in diesem Beitrag.









Für Forderungen an Schuldner, die zum ersten Mal in Verzug geraten sind, gilt

mittlerweile eine verkürzte Speicherfrist, sofern sie die Rechnung innerhalb von

100 Tagen nach der SCHUFA-Meldung beglichen haben. Der Negativeintrag wird dann

schon nach 18 Monaten statt wie bisher nach drei Jahren entfernt. Voraussetzung

hierfür ist, dass während dieser Zeit keine weiteren SCHUFA-Einträge erfolgen.

Auch dürfen keine Insolvenzdaten oder Informationen aus dem Schuldnerverzeichnis

vorhanden sein.



Käufer, die wiederholt durch Zahlungsstörungen auffallen, sind von dieser

Regelung allerdings ausgenommen. Ihre Daten werden weiterhin über den Zeitraum

von drei Jahren im SCHUFA-Verzeichnis gespeichert. "Es ist somit unerlässlich,

sich um eine stabile finanzielle Situation zu bemühen, um die eigene Bonität zu

verbessern", rät Philipp Kadel von der DIAGONAL Gruppe.



Verbraucher sollten schnell handeln



Damit sich die Vorteile der neuen Regelung ausschöpfen lassen, ist es laut

Philipp Kadel wichtig, im Fall eines Zahlungsverzugs möglichst zeitnah aktiv zu

werden. "Säumige Verbraucher sollten sich umgehend beim Gläubiger melden und mit

ihm die Konditionen für die Zahlung innerhalb der Frist von 100 Tagen

aushandeln", erklärt der Geschäftsführer der DIAGONAL Gruppe. Des Weiteren

empfiehlt es sich, die eigenen SCHUFA-Daten regelmäßig zu überprüfen. Eine

kostenlose Selbstauskunft ist für jeden Verbraucher einmal jährlich einholbar.

So behält man den Überblick über die gespeicherten Informationen und bekommt

direkt eine Information über mögliche Unstimmigkeiten.



Hilfreich sind hierbei die digitalen Tools der SCHUFA bzw. von deren

Tochterunternehmen Bonify. Die App des Unternehmens bietet eine unkomplizierte Seite 2 ► Seite 1 von 2





