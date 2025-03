Fineqia ermöglicht mit Dual Listing an der Börse Stuttgart einen breiteren Zugang zu Cardano ETNs

LONDON, GROSSBRITANNIEN / ACCESS Newswire / 11. März 2025 / Fineqia International Inc. (das „Unternehmen“ oder „Fineqia“) (CSE: FNQ)(OTC PINK: FNQQF)(FWB: FNQA), ein Digital-Asset- und Investment-Unternehmen, gibt das Dual Listing seines Fineqia FTSE Cardano Enhanced Yield („YADA“) Exchange Traded Note (ETN) an der Börse Stuttgart in Deutschland bekannt.

YADA (ISIN: LI1408648106) wurde von Fineqias europäischer Tochtergesellschaft Fineqia AG emittiert und ist der weltweit erste ETN, der Krypto-Assets auf dezentralen Finanzprotokollen (DeFi) zur Ertragsgenerierung einsetzt. Das Dual Listing an der Börse Stuttgart, einem der führenden europäischen Handelsplätze für Wertpapiere von digitalen Vermögenswerten, ermöglicht einer breiteren Anlegerbasis im europäischen Markt eine Beteiligung an YADA. Das Listing steht im Einklang mit Fineqias Mission, das traditionelle Finanzwesen mit Blockchain-basierten Investmentchancen zu verbinden, und bietet Anlegern die Möglichkeit einer regulierten Veranlagung in Cardanos Token ADA. Der Coin wurde von US-Präsident Donald Trump in einem Social-Media-Posting im Hinblick auf eine mögliche Aufnahme in eine strategische Kryptowährungsreserve der Vereinigten Staaten erwähnt.[1]

Exchange Traded Products (ETPs) von digitalen Vermögenswerten erzielten laut ETFBook zwischen März 2024 und Februar 2025 an der Börse Stuttgart ein Handelsvolumen von mehr als 2,2 Mrd. $. Berichtet wurde auch, dass die Börse in den letzten 12 Monaten das fünfthöchste Handelsvolumen für Digital-Asset-ETPs in Europa verzeichnete, was ihre Bedeutung für Digital-Asset-Emittenten unterstreicht.

„Die Notierung an der Börse Stuttgart ist ein wichtiger Meilenstein, denn damit wird einer breiteren Anlegerbasis der Zugang zum Ökosystem Cardano über ein reguliertes Finanzprodukt ermöglicht“, erläutert Bundeep Singh Rangar, CEO von Fineqia International Inc. „Cardano ist als eine der Top-10-Kryptowährungen gemessen an der Marktkapitalisierung sehr gefragt.[2]“

Angesichts des starken Anstiegs bei den Handelsvolumina von digitalen Vermögenswerten an den europäischen Börsen[3] bekräftigt Fineqia mit der Erweiterung der Verfügbarkeit von YADA sein Ziel, den Zugang zu Finanzprodukten mit Kryptobezug zu verbessern. Die Notierung an der Börse Stuttgart steht im Einklang mit den allgemeinen Branchentrends, bei denen die Akzeptanz von Blockchain-basierten Investmentlösungen bei den institutionellen Anlegern weiter an Dynamik gewinnt.

