Vytal sichert sich 14,2 Mio. Euro Wachstumsfinanzierung für den Ausbau seiner Reuse-Tech-Plattform und führt die globale Mehrweg-Expansion an (FOTO)

AkibaBC schrieb 19.01.25, 15:46

https://rijnberkinvestinsights.substack.com/p/the-bargain-radar-1-here-are-three



"Ausblick & Bewertung

Für die Zukunft erwarten die Wall-Street-Analysten, dass das Wachstum von PepsiCo weitgehend im gewohnten Rahmen bleiben wird: ein Umsatzwachstum im niedrigen einstelligen Bereich, das knapp über der Inflationsrate liegt, und ein EPS-Wachstum im mittleren bis hohen einstelligen Bereich, das durch eine stetige Verbesserung der Margen bedingt ist.



Dies stellt immer noch ein ziemlich solides Wachstum dar, oder zumindest so viel, wie man von einem reifen Unternehmen wie PepsiCo erwarten kann.



Interessanterweise sind, wie bereits erwähnt, die Multiplikatoren von PepsiCo angesichts des erheblichen Kursrückgangs in den letzten Jahren und Monaten während des COVID-19-Ausverkaufs deutlich auf den niedrigsten Stand seit Anfang 2020 gesunken, was meiner Meinung nach einfach völlig lächerlich ist.



Okay, ja, die Situation ist komplizierter geworden, da das Unternehmen mit steigenden Inputkosten und den daraus resultierenden höheren Preisen zu kämpfen hat, was zu sinkenden Umsätzen führt. Außerdem wird die Bedrohung durch GLP-1-Medikamente von Tag zu Tag realer. Jüngste Forschungsergebnisse deuten zunehmend darauf hin, dass der Konsum des Medikaments die Ausgaben der Verbraucher insbesondere für Lebensmittel und Snacks beeinflusst, was dem Geschäft von PepsiCo schaden könnte, wenn die Medikamenteneinnahme zunimmt.



Dies ist noch immer größtenteils Spekulation und es gibt zu wenig stichhaltige Forschung, um echte Schlussfolgerungen zu ziehen. Ich stimme jedoch zu, dass dieses Risiko den Punkt erreicht hat, an dem es eingepreist werden muss.



Dennoch glaube ich, dass dies mittlerweile übertrieben ist. Die PepsiCo-Aktien stellen auf dem aktuellen Kurs von unter 150 USD pro Aktie trotz dieser Risiken ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis dar. Die PepsiCo-Aktien werden derzeit nur zum 17-fachen des Gewinns des nächsten Jahres gehandelt, ein satter Abschlag von 28 % gegenüber ihrem 5-Jahres-Durchschnitt, der in keiner Weise die Qualität, Zuverlässigkeit und das erwartete Wachstum dieses Unternehmens widerspiegelt.



Sie sehen, auch wenn das Wachstum vielleicht nicht umwerfend ist, handelt es sich hier um einen stabilen Zinseszinseffekt, der Ihrem Portfolio ein Stück Verlässlichkeit verleiht.



Als Referenz berechne ich anhand von DCF und Multiplikatorberechnungen ein durchschnittliches Kursziel von 184 USD bis Ende 2026, was auf der Grundlage konservativer Schätzungen einer potenziellen jährlichen Rendite von über 11 % (CAGR) entspricht, die allein die meisten globalen Benchmarks übertreffen sollte, und das bei einer sehr defensiven Anlage. In der Zwischenzeit erhalten Sie jetzt auch eine sehr attraktive und gut gedeckte Dividende von 3,75 %, was die potenzielle jährliche Rendite auf insgesamt 15 % bringt, was großartig ist.



Dies stellt ein sehr günstiges Risiko-Ertrags-Verhältnis mit erheblichem Potenzial für eine Outperformance dar, weshalb ich mich gezwungen sehe, PepsiCo-Aktien auf diesem Niveau zu erwerben.



Letztendlich bin ich der festen Überzeugung, dass PepsiCo derzeit ein absolutes Schnäppchen ist."