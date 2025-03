NurExone gründet US-Tochter Exo-Top Inc. und erwägt US-Börsengang

NurExone Biologic Inc. hat mit der Gründung seiner neuen US-Tochtergesellschaft Exo-Top Inc. einen wichtigen Meilenstein erreicht. Exo-Top wird eine zentrale Rolle bei der Produktion und Skalierung der Exosomen von NurExone spielen. Die Expansion in die USA bietet somit strategische Vorteile und ist Teil des Masterplans für ein Uplisting an einer großen US-Börse.

Auf Kauf von US Master Cell Bank...

NurExone Biologic Inc. (WKN: A3DNSU; ISIN: CA67059R1091) hat im Jahr 2025 bereits bedeutende strategische Fortschritte gemacht: Im Januar hat das auf Exosomen-basierte Therapien spezialisierte Unternehmen eine eigene Master Cell Bank (MCB) in den USA¹ erworben. Dort stellt NurExone Exosomen her - winzige Bläschen, die sich als vielversprechend für die Geweberegeneration erwiesen haben. Dr. Lior Shaltiel, CEO von NurExone, kommentierte: „Exosomen entwickeln sich rasch zur nächsten Stufe der Medikamentenverabreichung und der regenerativen Medizin und haben das Potenzial, die Behandlung von neurologischen Erkrankungen, Onkologie, Langlebigkeit und darüber hinaus zu verändern. Die Gründung von Exo-Top verankert unsere Lieferkette, beschleunigt unsere Arzneimittelentwicklung und schafft Geschäftsmöglichkeiten durch die Kommerzialisierung von Exosomen.“

...folgt die Gründung der US-Tochtergesellschaft Exo-Top Inc.

Als logischen nächsten Schritt gab NurExone im Februar 2025² die Gründung seiner US-Tochtergesellschaft Exo-Top Inc. bekannt. Sie wird eine entscheidende Rolle im Exosomen-Herstellungsprozess spielen, indem sie die Exosomen-Produktion auf der Grundlage der MCB-Technologie skaliert und weiterentwickelt. Damit wird eine zuverlässige Produktionsinfrastruktur geschaffen, die für die späteren klinischen und kommerziellen Phasen unerlässlich ist.

Der Schritt in die USA, die größte Volkswirtschaft der Welt, ist ein wichtiger Meilenstein für das israelische Pharmaunternehmen und bietet zahlreiche Chancen. Dazu gehören verbesserte Produktionskapazitäten für Exosomen, eine enge regulatorische Zusammenarbeit mit Behörden wie der FDA, eine stärkere Marktpräsenz und der Zugang zu potenziellen Investoren und Partnern in der Biotechnologiebranche. Darüber hinaus ergeben sich neue Einnahmemöglichkeiten durch die Lieferung von Exosomen an andere Pharmaunternehmen für verschiedene Anwendungen. Darüber hinaus können klinische Studien und Produktionsprozesse dank Exo-Top schneller und effizienter vorangetrieben werden.

Seite 2 ► Seite 1 von 4