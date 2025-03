Bitcoin-Absturz reißt Dogecoin und Ethereum mit – 700 Millionen USD liquidiert!

Die größten Verluste entfielen auf BTC-Bullen, die mit 420 Millionen US-Dollar an Long-Liquidationen konfrontiert wurden, während ETH-Longs 150 Millionen US-Dollar einbüßten. Auch andere Altcoins blieben nicht verschont: Solana (SOL) verlor 8 Prozent, und XRP fiel um 7 Prozent. Der CoinDesk 20 Index, der die Performance der wichtigsten Kryptowährungen misst, verzeichnete einen Rückgang von über 6,5 Prozent.

Die Kryptomärkte erlebten einen dramatischen Einbruch, als Bitcoin (BTC) innerhalb von 24 Stunden um 4,5 Prozent absackte und die Marke von 80.000 US-Dollar durchbrach. Diese Korrektur löste eine massive Verkaufswelle aus, bei der Dogecoin (DOGE) und Ethereum (ETH) um jeweils 9 Prozent einbrachen. Insgesamt wurden über 700 Millionen US-Dollar in Long-Positionen liquidiert, was insbesondere gehebelte Trader hart traf.

Kapitulieren die Bullen? Marktstimmung kippt dramatisch

Der gestrige Absturz setzte eine Welle von Panikverkäufen in Gang, wobei das offene Interesse an Bitcoin-Futures um 7 Prozent auf 45 Milliarden US-Dollar fiel.

Laut Nick Ruck, Direktor von LVRG Research, nehmen Investoren derzeit eine risikoaverse Haltung ein. "Die Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung durch die Federal Reserve hat abgenommen, nachdem der Arbeitsmarkt stabil blieb. Zudem erwarten viele, dass der kommende Verbraucherpreisindex (CPI) ähnlich ausfällt wie im Januar", erklärte Ruck gegenüber CoinDesk.

Er fügte hinzu, dass Händler möglicherweise an der Seitenlinie bleiben, bis sich die wirtschaftliche Situation in den USA klarer darstellt. Ein Zinssenkungszyklus könnte sich somit weiter verzögern – eine schlechte Nachricht für hochspekulative Anlagen wie Kryptowährungen.

Gibt es Hoffnung für eine Erholung?

Trotz der düsteren Aussichten gibt es erste Anzeichen für eine mögliche Gegenbewegung. Der Crypto Fear & Greed Index befindet sich mit einem Wert von 15 tief im "Extreme Fear"-Bereich – ein klassisches Indiz dafür, dass eine Kapitulation der Anleger eine kurzfristige Erholungsrallye auslösen könnte.

Auch die Analysten von QCP Capital bleiben vorsichtig optimistisch. Sie weisen darauf hin, dass der jüngste Rückgang der 10-jährigen US-Treasury-Renditen um 60 Basispunkte und die Schwäche des US-Dollars historisch betrachtet bullische Signale für riskante Anlagen sind.

"Trotz des Chaos am Markt sind nicht alle Signale bärisch", erklärte QCP Capital in einem Marktupdate. "Sinkende Renditen entlasten die US-Regierung bei ihren massiven Refinanzierungsanforderungen – ein potenzieller Katalysator für einen erneuten Kapitalzufluss in Aktien und Krypto."

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

