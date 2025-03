Wehrerfassung dringend reaktivieren

BERLIN (dpa-AFX) - Die Wehrbeauftragte des Bundestages, Eva Högl, fordert Tempo beim Wiederaufbau einer Wehrerfassung für den Dienst in den Streitkräften. Es sei "dringend erforderlich, die im Wehrpflichtgesetz verankerte Erfassung - unabhängig vom Spannungs- und Verteidigungsfall - zu reaktivieren", schreibt die SPD-Politikerin in ihrem in Berlin vorgelegten Jahresbericht.

"Ein Land, das auf einen möglichen Angriff mit einer hervorragend ausgebildeten und ausgestatteten Armee antworten könnte, schreckt potenzielle Aggressoren ab", schreibt Högl. "Grundlegend hierfür sind Daten, wer im Spannungs- und Verteidigungsfall herangezogen werden kann, wie geeignet die Personen sind und welche Qualifikationen sie haben."