Goldman belässt Henkel auf 'Sell' - Ziel 78 Euro

Als Divi wurden 2.04€ vorgeschlagen für die VZ Aktien, aber was ist mit den Stämmen? Wie früher 2 Cent weniger, also 2.02€, leider nichts dazu gefunden bisher.Bei Kurs 70€ Stämmen und 4.80€ EPS in 2024 beträgt das KGV aktuell: 14.6 bei einer Divi-Rendite von 2.9%, was historisch günstig ist.