Retailbanken verlieren potenzielle Kunden schon im Onboarding

Berlin (ots) -



- Nur 26 Prozent der Kunden machen gute Erfahrungen mit ihren Karten

- Fast jeder zweite potenzielle Kunde bricht das Onboarding aufgrund der

schlechten Erfahrung ab

- 86 Prozent der Führungskräfte planen, in den nächsten 12 Monaten

Omnichannel-Erlebnissen Priorität einzuräumen, um so die Customer Experience

zu verbessern und die Kundenbindung zu stärken (94 Prozent in Europa)



Laut des heute veröffentlichten World Retail Banking Report 2025

(https://www.capgemini.com/de-de/insights/research/world-retail-banking-report/)

des Capgemini (https://www.capgemini.com/de-de/) Research Institute

vernachlässigen Retailbanken die Bedürfnisse ihrer digital-affinen, urbanen

Kunden im Alter von 18 bis 45 Jahren. So sind zwar 73 Prozent dieser

Kreditkartenkunden zunächst durch den Zugang zu exklusiven Erlebnissen, Prämien

und Cashback-Angeboten motiviert, gleichzeitig stehen drei Viertel der Kunden

(74 Prozent) dem Anbieter aktuell gleichgültig gegenüber oder sind gar

unzufrieden mit ihrer Karte.





Seite 2 ► Seite 1 von 3

Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte Capgemini Aktie zur Diskussion zur Diskussion

"In einer Zeit, in der Bequemlichkeit und Personalisierung die Kundenerwartungenbestimmen, zeigt unsere Studie, wie schnell Kundenzufriedenheit umschlagen kann.Um erlebnishungrige, urbane Verbraucher anzusprechen, ist ein Kulturwandelerforderlich, der die Kundenbedürfnisse in jeder Phase der Kartennutzung in denVordergrund stellt - von der Bewerbung über das Onboarding bis hin zu denPrämien ", so Florian Förster, Head of Financial Services bei Capgemini Inventin Deutschland. " Kundencenter sind oft die erste Anlaufstelle für Kunden undprägen die Wahrnehmung der Marke, sie sind aber nach wie vor auch dieAchillesferse der Branche. Dabei haben Banken die Möglichkeit, diese inintelligente, kundenfokussierte Hubs zu verwandeln, die ihre Kunden begeistern."Karteninhaber wünschen sich personalisierte Erlebnisse, aber Banken habenSchwierigkeiten, sich von der Konkurrenz abzuhebenDurch die Zunahme von kontaktlosen und remote Zahlungsmöglichkeiten verändertsich die Bankenlandschaft erheblich. Davon profitieren vor allemKonto-zu-Konto-Zahlungen (A2A) und Führungskräfte im Zahlungsverkehr gehen davonaus, dass sie 15 bis 25 Prozent des künftigen Wachstums bei denKartentransaktionen ersetzen könnten. [1]Für Kunden sind Karten heute ein ständiger Begleiter mit vielen Angebotenjenseits der reinen Zahlung. Zudem sind Karten oft das Einzige, das Kundenphysisch von einer Bank in den Händen halten. In der Studie sehen weltweit diemeisten Führungskräfte (88 Prozent) wachsende Prämiensysteme als effektivste