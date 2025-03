Milliarden für Infrastruktur und Industrie nutzen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die IG Metall hat SPD und Union gemahnt, die geplanten Milliarden-Investitionen gezielt zur Stärkung des Industriestandorts Deutschland zu nutzen. Der zweite Vorsitzende Jürgen Kerner nennt die erwarteten Schwerpunkte: "Es muss vor allem um bestehende und neue Infrastruktur, um Brücken und Ladesäulen gehen, um den Ausbau der Stromnetze und einen wettbewerbsfähigen Industriestrompreis." Mit den richtigen Prioritäten müssten Arbeitsplätze nachhaltig gesichert werden.

IG-Metall-Chefin Christiane Benner verlangt auch von den Arbeitgebern ein klares Bekenntnis zum Standort und den eigenen Beschäftigten. "Wir sind mitten in einem Abbau von gut bezahlten, tarifgebundenen Arbeitsplätzen", sagt sie unter Verweis auf eine gewerkschaftliche Umfrage bei 1.286 Betriebsräten größerer Unternehmen. Die Menschen seien bereit, ihre Beiträge zu leisten, und die Politik sei auf dem Weg, zu liefern. Es brauche daher auch ein klares Bekenntnis der Unternehmen zu Investitionen in Deutschland.

Die IG Metall organisiert am kommenden Samstag (15. März) in Hannover, Stuttgart, Frankfurt/Main, Köln und Leipzig einen Aktionstag unter dem Titel "Mein Arbeitsplatz. Unser Industrieland. Unsere Zukunft!". Die Kundgebungen starten jeweils symbolisch um fünf vor zwölf (11.55 Uhr) und enden mit Beiträgen bekannter Musiker wie der Band Madsen in Hannover und Max Herre und Joy Denalane in Stuttgart./ceb/DP/jha