Weißes Haus: Börsencrash weniger wichtig als fundamentale Wirtschaftsentwicklung

Der gestrige Börseneinbruch an der Wall Street war der schlimmste Handelstag seit Trumps Amtsantritt. Der Dow Jones verlor fast 900 Punkte, die Nasdaq verzeichnete das schlechteste Ergebnis seit 2022 und der S&P 500 verlor 2,7 Prozent. Dennoch betont das Weiße Haus, dass fundamentale wirtschaftliche Entwicklungen wichtiger seien als kurzfristige Marktschwankungen.

Bereits am vergangenen Freitag hatte US-Präsident Donald Trump "Globalisten" für den Ausverkauf an den US-Börsen verantwortlich gemacht.

Analysten dagegen machen dafür vor allem Trumps Handelszölle verantwortlich. Die Einführung und anschließende teilweise Aussetzung von Zöllen in Höhe von 25 Prozent auf Importe aus Mexiko und Kanada sorgen für Verunsicherung. Auch die Entlassung tausender Regierungsangestellter durch Elon Musk verstärkt die Unsicherheit. Der Risikoappetit, der Ende letzten Jahres zu deutlichen Kursgewinnen geführt hatte, scheint vorerst gewichen zu sein.

Scott Lincicome vom CATO Institute sieht den Rückgang als Reaktion auf die gestiegenen Risiken: "Investoren achten jetzt mehr auf potenzielle Preissteigerungen und politische Unsicherheiten - ein direkter Effekt der aktuellen Regierungspolitik."

Das Weiße Haus verweist derweil auf milliardenschwere Investitionszusagen großer Unternehmen. Apple plant demnach Investitionen in Höhe von 500 Milliarden Dollar, auch Softbank, TSMC und Eli Lilly wollen große Summen in den USA investieren. Laut Regierungssprecher Kush Desai ist dies eine direkte Folge des wirtschaftspolitischen Kurses von Präsident Trump, der bereits in seiner ersten Amtszeit für starkes Wachstum gesorgt hat.

