Oracle vorbörslich im Minus nach Zahlen - Auch SAP schwächeln

NEW YORK/FRANKFURT (dpa-AFX) - Beim US-Softwarekonzern Oracle zeichnet sich am Dienstag eine negative Kursreaktion auf die am Vorabend veröffentlichten Geschäftszahlen ab. Vorbörslich verloren die schon zuletzt schwachen Aktien weitere 2,1 Prozent auf 145,67 US-Dollar. Damit würden sie auf ein weiteres Tief seit einem halben Jahr fallen. Im deutschen Leitindex Dax zählte Konkurrent SAP mit minus 0,6 Prozent zu den größten Verlierern.

Oracle hatte am Montag nach US-Börsenschluss seinen Bericht für das dritte Geschäftsquartal vorgelegt. Sowohl der Umsatz als auch der bereinigte Gewinn je Aktie blieben etwas hinter den Erwartungen zurück. Die Zahlen seien ebenso wie der Ausblick auf das laufende Quartal durchwachsen und als neutral bis leicht negativ für SAP und die IT-Branche zu werten, kommentierte ein Börsianer. Er attestierte den Amerikanern aber immerhin optimistische Ziele für die beiden kommenden Geschäftsjahre.