Ein Drittel bangt um Existenz

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Fachkräftemangel setzt vielen Mittelständlern in Deutschland schwer zu - bis hin zu großen Existenzsorgen. Knapp 60 Prozent der mittelständischen Unternehmen erwarten nach einer Umfrage der Förderbank KfW in den kommenden fünf Jahren Probleme bei der Besetzung offener Stellen. Ein Drittel (33 Prozent) der Firmen sieht wegen des Arbeitskräftemangels mittel- bis langfristig sogar die Existenz in Gefahr. "Besonders kleine Unternehmen äußern diese Sorge", schreibt die KfW.

Demnach sehen 39 Prozent der befragten Mittelständler in Ostdeutschland mittel- bis langfristig den Fortbestand ihres Unternehmens wegen Arbeitskräftemangels bedroht. Im Westen sind es 31 Prozent. Am größten sind die Sorgen im Baugewerbe: 10 Prozent der Befragten gaben hier an, sie sähen ihre Existenz daher mittel- bis langfristig "auf jeden Fall" und weitere 29 Prozent "eher" bedroht.