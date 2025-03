Tuinmaximaal ist um das Dreifache gewachsen

Venlo, Netherlands, 11. März 2025 (ots/PRNewswire) - Nur wenige Minuten von der

deutschen Grenze in Venlo entfernt hat Tuinmaximaal, Europas Marktführer für

Terrassenüberdachungen und Glasschiebewände, in diesem Monat ein gigantisches

Lager mit Showroom von 18.000 m² in Betrieb genommen. Dadurch verfügt

Tuinmaximaal nun mit den Standorten in Eindhoven und Venlo insgesamt über mehr

als 27.000 m² Lagerfläche. Mit dem neuen Standort bietet das Unternehmen

insbesondere deutschen Kunden die Möglichkeit, die Produkte zu besichtigen und

diese gegebenenfalls direkt mitzunehmen.



Expansion und Wachstum in Europa





"Die Eröffnung unseres zusätzlichen Standorts in der Nähe von Venlo ist einwichtiger Meilenstein in dem Wachstum, das Tuinmaximaal seit 2013 durchläuft",sagt Rob van Dijck, CEO von Tuinmaximaal. "Mit Showrooms in Eindhoven, demVereinigten Königreich und jetzt auch diesem strategisch günstig gelegenenStandort nahe Deutschland bedienen wir Kunden in großen Teilen Europas. DerStandort in Venlo ermöglicht es deutschen Kunden, die Produkte von Tuinmaximaalhautnah zu erleben, unterstützt von deutschsprachigen Mitarbeitern. Kundenkönnen zudem den virtuellen Showroom besuchen oder per Videoanruf eineindividuelle Beratung erhalten und darüber hinaus kostenlose Muster nach Hausegeschickt bekommen. Dank dieser Expansion können wir schnell aus unseremumfangreichen Lagerbestand liefern. Zudem passen neue Produktinnovationen wiedie Heavy-Duty-Terrassenüberdachung perfekt zu den Bedürfnissen deutscherKunden, insbesondere in Regionen mit höheren Schneelasten. Das Konzepthochwertiger Terrassenüberdachungen zum niedrigsten Preis kommt in Europaoffensichtlich sehr gut an. Mit der neuen Niederlassung in Venlo sehen wir dieChance, unseren Umsatz in den kommenden Jahren mindestens zu verdoppeln. Dererste Schritt wurde in den letzten Monaten bereits durch extreme Preissenkungenumgesetzt. Neben den derzeit 250 Mitarbeitern suchen wir aufgrund der Expansionin Venlo engagierte Mitarbeiter aus der Region Venlo, um unser Team weiter zuverstärken."Einzigartiger Einblick in das LogistikzentrumBesucher erleben nicht nur Terrassenüberdachungen, Glasschiebewände und Zubehörin einer realistischen Umgebung, sondern erhalten auch einen exklusiven Blick indas zentrale Logistikzentrum des Unternehmens. Vom Showroom in Venlo aus ist dasbeeindruckende Distributionszentrum sichtbar, in dem man den logistischenProzess verfolgen kann und wo Tausende von Produkten zur Abholung oder Lieferunginnerhalb Europas bereitstehen. Da der gesamte Prozess von Entwicklung,Produktion, Verkauf und Lieferung in Eigenregie erfolgt, kann TuinmaximaalSpitzenqualität zum niedrigsten Preis bieten.Auch an diesem neuen Standort sind Kunden 365 Tage im Jahr willkommen. WeitereInformationen finden Sie unter: Tuinmaximaal.de.Hinweis für die Redaktion:Über TuinmaximaalTuinmaximaal ist der größte Anbieter von Terrassenüberdachungen undGlasschiebewänden in Europa. Mit erschwinglichen, hochwertigen und stilvollenTerrassenüberdachungen sorgt Tuinmaximaal dafür, dass jeder seinen Gartenmaximal genießen kann.