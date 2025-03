Happy Birthday HEIDELBERG und alles Gute zum 175.! (FOTO)

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Heidelberger Druckmaschinen Aktie Die Heidelberger Druckmaschinen Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,53 % und einem Kurs von 1,142 auf Tradegate (11. März 2025, 12:01 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Heidelberger Druckmaschinen Aktie um +5,36 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,00 %. Die Marktkapitalisierung von Heidelberger Druckmaschinen bezifferte sich zuletzt auf 347,11 Mio.. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1,2500EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2,0000EUR was eine Bandbreite von -12,43 %/+75,13 % bedeutet.

Heidelberg (ots) -- Von der Glockengießerei zum Global Player- Im Jubiläumsjahr geht HEIDELBERG mit einer klaren Wachstumsstrategie den Wegin die Zukunft- Legendärer "Original Heidelberger Tiegel" wird 1921 zum Sprungbrett an dieWeltspitze - Speedmaster Baureihe setzt Erfolg bis heute fort- Meilensteine in der HEIDELBERG HistorieAm 11. März 1850 - genau heute vor 175 Jahren - wird in Frankenthal dieGlockengießerei und Maschinenfabrik Hemmer, Hamm & Co. gegründet. Sie stelltneben Glocken auch Druckmaschinen her und ist damit die Keimzelle der heutigenHeidelberger Druckmaschinen AG (HEIDELBERG). Präzision, Qualität und Innovation- das waren die Erfolgsfaktoren für den Weg von HEIDELBERG vom pfälzischenHandwerksbetrieb zum Global Player der Druckindustrie. "Wer über einen so langenZeitraum erfolgreich ist, den Aufstieg an die Weltspitze seiner Industriegemeistert hat und so bis heute eine ganze Branche prägt, legt ein starkesZeugnis über seine Innovationskraft ab. Das Verständnis für Märkte, Kunden undhöchste Produktqualität prägen HEIDELBERG", sagt Jürgen Otto,Vorstandsvorsitzender von HEIDELBERG. "Diese führende Position wollen wir auchfür die Zukunft behaupten und weiter ausbauen."HEIDELBERG geht mit Wachstumsstrategie in die ZukunftDazu erschließt HEIDELBERG im angestammten Kerngeschäft Wachstumspotenziale imVerpackungs- und Digitaldruck sowie bei Software- und Lifecycle-Produkten.Allein im Wachstumsmarkt des industriellen Digitaldrucks inklusive Service undVerbrauchsmaterialien hat HEIDELBERG sein Angebot zuletzt deutlich ausgebaut.Die weltweiten Auftragseingänge bestätigen, dass bereits vom kommendenGeschäftsjahr an der Umsatz mit Digitaldrucklösungen deutlich steigen wird. NachMarkteinschätzungen wächst der für HEIDELBERG erreichbare weltweiteDigitaldruckmarkt von heute ca. 5 Mrd. Euro bis auf 7,5 Mrd. Euro im Jahr 2029an.Im Bereich des Lifecycle-Geschäfts verfügt HEIDELBERG über das dichtesteServicenetzwerk der Branche mit einer Präsenz in rund 170 Ländern.Verpackungsdruck weltweit auf dem VormarschDer Endkundenmarkt für Verpackungen ist in den vergangenen zehn Jahren weltweitum über 60 Prozent gewachsen, wovon auch HEIDELBERG profitiert: Mehr als 50Prozent des Unternehmensumsatzes entfallen auf dieses Segment, mit steigenderTendenz. Einer der Treiber des Markts ist der weltweite Trend, Plastik undFolien durch faserbasierte, recyclebare Verpackungen zu ersetzen.Hybride Druckproduktion steigert WettbewerbsfähigkeitLängst keine Zukunftsvisionen mehr sind autonome Druckprozesse, mit denen die