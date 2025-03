1 Outperformance-D-Aktienfonds der MSCI World, DAX & S&P 500 schlägt

Quelle: wallstreetonline.de

Hinzu kommt, dass sich aufgrund der anziehenden Zölle in den USA bereits das Konjunkturbild eintrübt, während es in Deutschland nach einer Rezession nun Hoffnung auf eine bessere Wirtschaftspolitik gibt.

Ein Aktienfonds, der von diesen Entwicklungen profitiert, ist der DWS Concept Platow.

Wie der DWS Concept Platow investiert

Der Fonds wurde bereits im Mai 2006 unter dem Namen DB Platinum III Platow in Luxemburg aufgelegt, später zu DB Platinum IV Platow und 2018 schließlich in DWS Concept Platow umbenannt.

Die Anlagestrategie blieb jedoch über den gesamten Zeitraum unverändert und resultierte nach DWS-Angaben seit September 2007 in einer Performance von bisher 370,3 Prozent. Im gleichen Zeitabschnitt legten die Indizes DAX, S&P 500 und MSCI World hingegen 198,8 Prozent, 284,6 Prozent beziehungsweise 139,3 Prozent zu (10.03.2025).

Quelle: https://www.dws.de/aktienfonds/lu1865032954-dws-concept-platow-lc/

Der DWS Concept Platow wird seit seiner Auflage durch den Volkswirt und CIIA-Investmentanalysten Christoph Frank beraten, der bei der Aktienauswahl auf eine Kombination aus Kennzahlen- und Bilanzanalyse, sein Fachwissen über die in Deutschland gelisteten Firmen, auf Vorstandsgespräche sowie einen stringenten langfristigen Investitionsansatz setzt.

Seit 2016 gehört auch Roger Peeters zum Team. Er leitete zuvor die Platow-Redaktion und war sieben Jahre Alleinvorstand der Close Brothers Seydler Research AG, bevor sie mit der Privatbank Oddo fusionierte.

Beide nutzen bei der Analyse das gesamte Spektrum an deutschen Aktien und verfolgen einen von Indizes losgelösten Ansatz, wobei ein positives Chancen-Risiko-Verhältnis im Mittelpunkt steht. Am Ende des Auswahlprozesses gelangen so 35 bis 60 Aktien in das Fondsportfolio.

Zu den größten Positionen des DWS Concept Platows zählen derzeit die Versicherungskonzerne Muenchener Rueck und Talanx, die beide günstig bewertet sind und zu einer hohen Dividendenrendite notieren. An dritter und vierter Stelle folgen Hochtief und die Commerzbank, die ähnliche Parameter aufweisen.

Einer der besten Deutschland-Aktienfonds

Der DWS Concept Platow wird derzeit von der Ratingagentur Morningstar mit fünf von fünf Sternen ausgezeichnet, sodass er zu den besten zehn Prozent seiner Kategorie zählt. Darüber hinaus verwaltet er bereits 223,7 Millionen Euro (10.03.2025), thesauriert seine Erträge und ist ohne Ausgabeaufschlag über die Börse handelbar.

Fazit

Der DWS Concept Platow stellt eine Möglichkeit dar, von den derzeit aufholenden deutschen Aktien zu profitieren.

Trotz seines langjährigen Erfolgs sollten Anleger aber trotzdem auch mit Fonds stets breit streuen und bei einem Investment einen langfristigen Anlagehorizont mitbringen.

Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE-Redaktion, Ressort Anlageprodukte