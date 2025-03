Markt überblicken, Chancen erkennen: Unsere Strategie in turbulenten Zeiten

Die neue Ausgabe des Heibel-Ticker legt den Schwerpunkt auf das Heibel-Ticker Portfolio. In den vergangenen Wochen ist so viel passiert, dass ich unsere Positionen daraufhin untersucht habe, wie deren Bewertung vor dem Hintergrund der Trump-Zölle, Kriegs-Investitionen und unterschiedlichen Konjunkturentwicklung in den USA und Deutschland einzustufen sind.

Diese Bewertungen sind heute die Grundlage für jeden Privatanleger, der nach den passenden Kaufgelegenheiten sucht. Ich gehe unsere Positionen Schritt für Schritt durch, erläutere meine Investition-Idee dazu und gebe mögliche Verkaufs- und Nachkaufkurse an. Für volatile Zeiten wie derzeit ist ein solcher Überblick für uns alle wertvoll.

Wir gehen unser Heibel-Ticker Portfolio Position für Position durch, um unsere jeweiligen Investmentgründe zu hinterfragen und auf deren Aktualität vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungen abzugleichen.

Absicherung: Gold, Bitcoin und Anleihen als Schutzschild gegen Turbulenzen

➡ Kernaussage: Unsere Absicherungspositionen in Gold, Bitcoin und Anleihen bieten Schutz vor geopolitischen Unsicherheiten, steigenden Zinsen und möglichen wirtschaftlichen Turbulenzen. Eine Erhöhung auf 25% könnte angesichts der aktuellen globalen Lage sinnvoll sein.

Hintergrund & Aktien:

Goldbarren (7,3%) & Bitcoin (6,6%) : Gold dient als klassische Absicherung gegen Inflation und geopolitische Krisen. Der Bitcoin hat sich in den vergangenen Jahren als digitales Gold etabliert und könnte ebenfalls als Schutz vor Währungsabwertung und unvorhersehbaren Marktverwerfungen dienen. Die aktuelle geopolitische Lage – unter anderem Spannungen zwischen den USA und China sowie eskalierende Kriegsherde – könnte den Bedarf an Absicherung erhöhen.

Südzucker-Anleihe (2,8%) : Diese Anleihe hat eine variable Verzinsung, wodurch sie von steigenden Zinsen profitiert. Angesichts der hohen Staatsverschuldung in Deutschland und der steigenden Emission neuer Anleihen könnte die Rendite dieser Position weiter steigen.

: Diese Anleihe hat eine variable Verzinsung, wodurch sie von steigenden Zinsen profitiert. Angesichts der hohen Staatsverschuldung in Deutschland und der steigenden Emission neuer Anleihen könnte die Rendite dieser Position weiter steigen. Symrise-Anleihe (3,0%) : Eine festverzinste Anleihe mit einer Rendite von 3,3%, die im Dezember 2025 ausläuft. Sie bietet Stabilität im Portfolio, unabhängig von kurzfristigen Marktbewegungen.

Strategie: Der aktuelle Portfolioanteil von 19,8% liegt bereits nahe an der angestrebten 20%-Marke. Angesichts der zunehmenden globalen Unsicherheiten könnte eine Erhöhung auf 25% durch eine Aufstockung der Gold- und Bitcoin-Position sinnvoll sein.