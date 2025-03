Bauzinsen schießen wegen geplantem Milliarden-Schuldenpaket hoch

Ich möchte mich in Zukunft auch ein bisschen mehr mit Charttechnik befassen, besonders bei Optionsscheinen kann das Deuten eines kurzfristigen Kursverlaufs schon recht hilfreich sein.Ich habe unten die Coba und die DBK seit dem Zinsanstieg 2022 gegeneinander gestellt. Hier sieht man deutlich, dass die Coba die bessere Anlage gewesen ist.Das Bollinger Band habe ich bei der Coba auch drin. Hier ist der Kurs natürlich gerade in den letzten Wochen gut nach oben ausgerissen. Mal sehen, ob das so weitergeht, oder wir eine kleine Korrektur erwarten können.Falls ihr in Zukunft mehr Charts von mir sehen möchtet, bitte ich um einenauf "Gute Chart Analyse". Bei 5 Daumen steige ich zumindest zum Chartgesellen auf und versuche dann von anderen hier im Forum noch zu lernen!Gruss Lynx