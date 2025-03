Trotz Trump-Dump: Diese Biotech-Aktie will nach oben!

Willkommen zum wallstreetONLINE-TrendFinder – Regeneron

US-Präsident Donald Trump hält den angeschlagenen Aktienmarkt weiter in Atem. Am Dienstagnachmittag sorgte eine Verschärfung des Handelsstreits mit Kanada in Form weiterer Zölle für ein Anhalten des "Trump-Dumps", also des Verkaufs von Wertpapieren in Reaktion auf die wirtschafts- und wachstumsfeindliche Politik seiner Regierung.

Sämtliche seit der Wiederwahl von Trump im US-Gesamtmarktindex S&P 500 erzielten Kursgewinne sind inzwischen dahin. Gegenüber dem bei etwa 6.150 Punkten erzielten Rekordhoch betragen die Abgaben fast 10 Prozent – das bedeutet aus technischer Perspektive eine Korrektur, die im Technologieindex Nasdaq 100 bereits Realität ist.

Doch auch in diesem schwierigen, von vielen Unsicherheiten geprägten Marktumfeld gibt es Werte, die sich gegen den Trend behaupten können. Dazu zählen vor allem Titel aus defensiven Branchen, wie Telekommunikations-, Versorger- und Pharmaunternehmen.

Besonders positiv hervorgetan hat sich hier in den vergangenen Tagen Regeneron – ein Partner von Bayer. Die Leverkusener haben die Vertriebsrechte für das von Regeneron entwickelte Augenheilmittel Eylea außerhalb der USA. Die Aktie kommt bereits aus einer scharfen Korrektur und könnte nun vor einer Trendwende stehen.

Regeneron Chartsignale

Trendwende in vollem Gange: Regeneron hatte in den vergangenen Monaten mit starken Verlusten zu kämpfen, doch jetzt zeichnet sich eine Trendwende der Aktie ab.

Regeneron hatte in den vergangenen Monaten mit starken Verlusten zu kämpfen, doch jetzt zeichnet sich eine Trendwende der Aktie ab. Bullishe Divergenzen: Die technischen Indikatoren sind gegen den Trend der Aktie gestiegen und haben für bullishe Divergenzen gesorgt. Das begünstigt eine Trendwende.

Die technischen Indikatoren sind gegen den Trend der Aktie gestiegen und haben für bullishe Divergenzen gesorgt. Das begünstigt eine Trendwende. Erste Kaufsignale: Der Trendstärkeindikator MACD zeigt einen frischen Aufwärtstrend an, während Regeneron die 50-Tage-Linie zurückerobern konnte.

Der Trendstärkeindikator MACD zeigt einen frischen Aufwärtstrend an, während Regeneron die 50-Tage-Linie zurückerobern konnte. U-Konsolidierung: In der Aktie zeichnet sich eine Untertassenformation ab. Die verlaufen oft äußerst dynamisch und bergen großes Kurspotenzial.

Folgt auf den tiefen Fall eine steile Erholung?

Hinter Regeneron verbirgt sich ein forschungsstarkes US-Biotechnologieunternehmen. Zu den erfolgreichsten Präparaten gehören neben Eylea, das zur Behandlung von Netzhauterkrankungen eingesetzt wird, das Asthma-Medikament Dupixent (gemeinsam mit Dividendenwert Sanofi vertrieben) sowie das Krebspräparat Libtayo, das sich mit einem Umsatzwachstum von 50 Prozent zuletzt sehr stark präsentierte.

Diese Erfolge verhalfen der Aktie in den vergangenen Jahren zu starken Kursgewinnen. Gegenüber dem Stand von 2019 konnte sich Regeneron auf dem Höhepunkt der Rallye im vergangenen Sommer auf 1.200 US-Dollar vervierfachen. Das allerdings ging mit einer klaren Überbewertung der Aktie einher, weswegen eine tiefe Bewertungskorrektur einsetzte, die bis vor Kurzem angedauert hat.

Bullishe Divergenzen sorgen für Trendwendepotenzial

Nach Verlusten von 45 Prozent in nur wenigen Wochen konnten die Käuferinnen und Käufer das Kursgeschehen im Bereich von 700 US-Dollar stabilisieren. Diese psychologisch wichtige Marke konnte zwar nicht verteidigt werden, die Abwärtsdynamik hatte hier aber spürbar nachgelassen, sodass ausgehend vom Mehrjahrestief bei 642 US-Dollar eine Erholung einsetzte.

Diese kam aus technischer Perspektive nicht überraschend, denn bereits seit November legen die technischen Indikatoren RSI und MACD gegen den Trend der Aktie zu, wodurch es zu bullishen Divergenzen gekommen ist. Die sind oft die Vorboten von Trendwendebewegungen. Da sich beide Indikatoren zum Zeitpunkt des Mehrjahrestiefs der Aktie bereits deutlich erholt hatten, war dieses technisch nicht bestätigt und wurde schließlich als Fehlsignal entlarvt.

Erholung bereits angelaufen, weitere Kursgewinne in Sicht

Inzwischen befindet sich die Aktie in einem kurzfristigen Aufwärtstrend. Dieser wird im Kursverlauf angezeigt durch den Aufwärtstrendkanal mit einer Breite von etwa 75 US-Dollar sowie in der technischen Indikation vom Trendstärkeindikator MACD, der sein Vorzeichen wechseln konnte und damit wieder über die Nulllinie liegt.

Auch der Relative-Stärke-Indikator hat sich in den vergangenen Monaten deutlich erholt. Von klar überverkauften Zuständen ist der RSI auf tagesaktuell 54 Punkte geklettert, was Rückenwind anzeigt, ohne dass die Aktie bereits überkauft wäre. Das lässt Raum für weitere Kursanstiege. Für die Nachhaltig der Erholung spricht außerdem, dass der Anstieg der Aktie von einem Anstieg der technischen Indikatoren begleitet wird.

Der Aufwärtstrend könnte schon bald an Fahrt gewinnen

Das übergeordnete Verlaufsmuster weist eine markante Struktur auf. In der Aktie zeichnet sich eine U-förmige Erholung ab. Diese als Untertassen-Formationen oder Cup-and-Handle-Pattern bekannten Strukturen sind für ihre hohe Dynamik bekannt, sobald ein Boden gefunden und der Kurs in die rechte "Flanke" übergangen ist.

Genau dieses Szenario zeichnet sich bei Regeneron derzeit ab. Während der Bereich zwischen 665 und 700 US-Dollar als Boden der Konsolidierung dienen dürfte, ist ein starker Kursanstieg dann möglich, wenn der Ausbruch aus dem kurzfristigen Aufwärtstrend und damit eine Rallyeverschärfung einsetzen sollte. Das ist vor dem Hintergrund der verbesserten technischen Indikation zu vermuten.

Stimmige Bewertung, zuversichtliche Analysten

Auch die Bewertung liefert inzwischen wieder ein starkes Argument für steigende Kurse. Auf Basis der Gewinnschätzungen für 2025 ist Regeneron mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 17,4 bewertet. Das liegt geringfügig unter dem Branchendurchschnitt von 17,6 und ist für ein Unternehmen mit einem Umsatzwachstum im niedrigen zweistelligen Prozentbereich ein äußerst moderater Wert.

Das sorgt auch innerhalb der Analystenschar für eine klare Kaufempfehlung. Bei insgesamt 26 Empfehlungen kommt Regeneron derzeit auf zwölfmal "Kaufen" und Sechsmal "Übergewichten". Nur 7 Experten empfehlen das Halten, während nur ein Analyst den Verkauf der Aktie mit einem Kursziel von 575 US-Dollar empfiehlt. Im Mittel aller Empfehlungen beträgt der geschätzte faire Wert der Aktie 932,06 US-Dollar, was ein Aufwärtspotenzial von fast 30 Prozent bedeutet.

Regeneron auf einen Blick

ISIN: US75886F1075

US75886F1075 Börsenwert: 79,7 Milliarden US-Dollar

79,7 Milliarden US-Dollar Dividendenrendite: 0,47 Prozent

0,47 Prozent KGVe 2025: 17,4

17,4 Durchschnittliche Analystenempfehlung: Kaufen

Kaufen Fairer Wert (laut Konsens): 923,06 US-Dollar

Die TrendFinder-Hebel-Idee

Für Anlegerinnen und Anleger, die in einem schwierigen Gesamtmarktumfeld mit fallenden Kursen auf breiter Front auf der Suche nach einem Aufwärtskandidaten sind, werden bei der Aktie von Regeneron fündig. Diese bietet neben einer attraktiven Bewertung ein starkes technisches Setup für eine Trendwende und weiter steigende Kurse.

Erstmals in seiner Geschichte wird das Unternehmen in wenigen Tagen eine Quartalsdividende in Höhe von 0,88 US-Dollar pro Aktie ausschütten. Wer am Beginn einer womöglich langfristigen Dividendenhistorie teilhaben möchte, legt sich daher die Aktie ins Depot.

Wer vor allem an einer starken Trading-Chance interessiert ist, setzt dagegen auf den Call-Optionsschein JF0BQU mit einer Basis von 700,00 US-Dollar und einer Laufzeit bis zum 19. September. Tagesaktuell bietet JF0BQU einen effektiven Hebel (Omega) von 4,0. Dadurch sind hohe Gewinne möglich, sollte sich die Erholung der Aktie wie erhofft beschleunigen. Das Auszahlungsprofil ist für einige beispielhafte Fälle folgendes:

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion