Alibabas Accio erreicht weltweit eine Million Nutzer

winni2 schrieb 06.03.25, 12:31

Die chines.Indizeees incl. HK reagieren nach kurzer Negativreaktion auf die eher vorsichtige Zollansage seit gestern bereits bullisch ... nicht nur wegen der massiven Investitionsprogramme der Chinesen , sondern wohl auch wegen der erstaunlichen Äusserungen von Trump , dass er nicht durchaus auch mit China in diversen Segmenten auf gegenseitig vorteilhafte Deals hoffe , wo man gegenseitig was zu bieten habe wie im Technologiesektor .... u.a. "Wirtschaft von oben- Tesla in Shanghai" oder seit Dezember auf X seine Ambitionen mit Alibaba im KI-Sektor 😎

Jeder mag Trumps Wirtschaftskriegs- und anderes Getöse sehn wie er will ... letztendlich strebt er echte Wirtschafts-Deals an und lässt eingefahrene ideologische und aus seiner Sicht hemmende Buendnisschranken fallen ... ich traue Trump durchaus zu, dass er da nicht nur mit China sondern sogar mit Russland einige Ueberraschungen auf den Weg bringt , egal welche Tabus er da bei ehemals eingeschworenen Partnern bricht .

Will sagen ... ich sehe mit ausgewählten international aufgestellten chinesischen top Technologie-und Rohstoffwerten wie Alibaba oder Zijin Mining jedenfalls keine Probleme mehr fuer meine Investments trotz des von den Medien hochstilisierten Trump-Gedönses

( Zijin ist seit Trumps erster Amtszeit längst mit Amerikas Investmentlegende und E.M. Partner Rob Fiedland in Friedlands rasant expandierenden US-kanadischen Kupfer-Multimetall- und critical Metals-Unternehmen der IVANHOE -Group unterwegs , und Chinas top REE-Technologie -Spezialist ist ebenfalls seit Trumps erster Amtszeit Grossaktionär beim Vorzeige REE-Major der USA MP Materials und sorgt dort fuer den erfolgreichen kompletten Downstream ... )