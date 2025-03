The NAGA Group: Profitables Wachstum nach Fusion – Montega Note jetzt lesen!

The NAGA Group AG wurde in einer Initial Investment Note von Montega Research analysiert und als strategisch gut positioniert für die globale Expansion in den Märkten für CFD-Brokerage, Kryptowährungen und Zahlungen bewertet.

Durch die Fusion mit CAPEX.com hat NAGA seine Präsenz und sein Lizenzportfolio erheblich erweitert und Zugang zu proprietären Marketing-Tools erhalten, die die Effizienz und Skalierbarkeit von Werbekampagnen verbessern.

Die Fertigstellung der All-in-One Super-App in diesem Jahr wird NAGA ermöglichen, seinen Wettbewerbsvorteil durch fortschrittliche Social-Trading-Funktionen weiter auszubauen.

2025 wird ein entscheidendes Jahr für die Beschleunigung von Marketinginitiativen und die gezielte Margenausweitung sein, mit dem Ziel, nachhaltige EBITDA-Margen im mittleren zweistelligen Bereich zu erreichen.

NAGA ist ein führendes deutsches Fintech-Unternehmen, das eine SuperApp anbietet, die Social Trading, Investitionen in Aktien, Kryptowährungen und Neo-Banking auf einer Plattform vereint.

NAGA ist in über 100 Ländern tätig und bietet eine breite Palette von Dienstleistungen für Fiat- und Kryptowährungen an, einschließlich einer physischen VISA-Karte mit automatischer Kryptowährungsumrechnung und Cashback.

Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Konzern-/Jahresabschluss, bei The Naga Group ist am 30.06.2025.

Der Kurs von The Naga Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,6140EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +11,03 % im Plus.

15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 0,6360EUR das entspricht einem Plus von +3,58 % seit der Veröffentlichung.