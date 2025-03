Starke Belletristik und steigende Preise wirken Sachbuch-Rückgängen entgegen (FOTO)

Baden-Baden (ots) - GfK Entertainment und NielsenIQ BookData haben zur London

Book Fair ihren internationalen Report für das Jahr 2024 vorgestellt. Dieser

belegt steigende Umsätze bei der Belletristik, während Sachbücher und Ratgeber

vielerorts Rückgänge verzeichneten. Besonders gut verkauften sich Liebesromane

und Fantasy-Titel.



Verkaufsstarke Romane und weiterhin steigende Preise können das schwächere

Abschneiden des Sachbuch-Segments teilweise kompensieren. Zu diesem Ergebnis

kommt der internationale Buchmarkt-Report von GfK Entertainment und NielsenIQ

BookData für das Jahr 2024. Wie die repräsentativen Daten zeigen, vermeldeten 16

der 18 untersuchten Regionen zum Teil deutliche Umsatz-Zuwächse bei der

Belletristik. In Indien (+30,7 Prozent), Mexiko (+20,7 Prozent), Brasilien

(+16,4 Prozent), Spanien (+12,0 Prozent) und Portugal (+11,4 Prozent) fielen

diese sogar zweistellig aus.





Sachbücher bzw. Ratgeber hingegen waren im vergangenen Jahr lediglich in sechsRegionen im Plus - und verzeichneten selbst dort meist vergleichsweiseniedrigere Steigerungsraten. Auch Kinder- und Jugendbücher blicken auf eindurchwachsenes Jahr zurück, das immerhin in neun Ländern Zugewinne einbrachte.Umsatzplus in fast der Hälfte aller analysierten RegionenInsgesamt konnte fast die Hälfte aller analysierten Regionen ihre Umsätze imVergleich zum Vorjahr steigern. Besonders gut lief es in Indien (+27,0 Prozent),Mexiko (+12,6 Prozent) und Brasilien (+10,4 Prozent), die ein vergleichsweisemoderates Gesamtvolumen aufweisen. Spanische Händler freuten sich über einenAnstieg um satte 9,8 Prozent, während die Zahlen im belgischen Wallonien bei+0,0 Prozent stagnierten. Stärkere Umsatz-Einbußen mussten hingegen Neuseeland(-6,6 Prozent), Irland (-5,3 Prozent) und Australien (-3,1 Prozent) hinnehmen.Leicht rückläufig waren die Erlöse 2024 auch in Frankreich (-0,3 Prozent) undGroßbritannien (-0,6 Prozent), die die beiden größten Märkte innerhalb derAuswertung stellen. Verantwortlich hierfür war u. a. der geringere Absatz: InFrankreich wurden 315 Millionen Bücher verkauft (-2,8 Prozent), inGroßbritannien 195 Millionen Exemplare (-1,6 Prozent).Preise steigen weniger starkObwohl die Menge der verkauften Bücher in vielen Ländern zurückging, hatten dieweiterhin steigenden Preise einen ausgleichenden Effekt. So sorgtebeispielsweise in Südafrika eine kräftige Preiserhöhung um +8,0 Prozent dafür,dass trotz einer um -6,8 Prozent gesunkenen Stückzahl die Umsätze um 0,7 Prozentwuchsen. Allerdings fielen die Preissteigerungen oft weniger stark als imVorjahr aus. Während Bücher 2023 beispielsweise in Frankreich um +4,8 Prozentteurer wurden, kosteten sie 2024 mit 12,70 Euro "nur" noch +2,6 Prozent mehr alsim Vorjahr. In Großbritannien verringerte sich die Steigerungsrate deutlich von+6,6 Prozent auf +1,1 Prozent; in Neuseeland wurden Bücher dank einesDurchschnittspreises von 22,09 NZ$ sogar um -3,6 Prozent günstiger.Liebesromane und Fantasy-Titel dank BookTok gefragtZu den Belletristik-Genres mit den größten Zugewinnen gehörten Liebesromane undFantasy- bzw. Science-Fiction-Titel. Besonders hervorzuheben sind Autorinnen wieColleen Hoover ("Lily, Ryle und Atlas"-Reihe), die in der TikTok-CommunityBookTook eine große Fangemeinde haben. Auch Krimis bzw. Thriller konntenvielerorts punkten, sodass beispielsweise Freida McFadden ("TheHousemaid"-Reihe) in sechs verschiedenen Ländern (u. a. Frankreich, Portugal undWallonien) die Top 5 der Belletristik-Jahresauswertung erreichte.Bei den Sachbüchern war James Clears "Die 1%-Methode" die absolute Nummer eins.Der bereits 2018 erschienene Verhaltensratgeber ist ein absoluter Dauerbrennerund eroberte in zehn Regionen (darunter Mexiko und Spanien) die Top 5 derSachbuch-Jahreshitliste. Ebenfalls häufig nachgefragt wurden Religionsbücher,Politik-Titel und Kinder- bzw. Jugendbücher von YouTubern.Zur Studie: Basis der Auswertung sind die physischen Point-of-Sale-Daten desJahres 2024 für die Länder Australien, Belgien (Flandern/Wallonien), Brasilien,Frankreich, Großbritannien, Indien, Irland, Italien, Mexiko, Niederlande,Neuseeland, Polen, Portugal, Spanien, Südafrika und Schweiz (Deutschschweiz undRomandie).Die Marktabdeckung und integrierten Genres können von Land zu Land variieren.Download der Ergebnisse inkl. Pressetext und weitergehende Informationen unter https://www.gfk-entertainment.com/news/5793-internationale-buchmaerkte-2024-starke-belletristik-und-steigende-preise-wirken-sachbuch-rueckgaengen-entgegen.htmlund https://nielsenbook.co.uk/press-room/ .