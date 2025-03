IonQ schließt 372 Millionen US-Dollar Kapitalerhöhung ab!

Niccolo de Masi,CEO von IonQ, kommentierte die Kapitalaufnahme optimistisch und betonte, dass das Unternehmen trotz der jüngsten Marktturbulenzen über 350 Millionen US-Dollar aufnehmen konnte. Diese Finanzierung stärke die Finanzbasis erheblich und sorge dafür, dass der Kassenbestand zum 31. Dezember 2024 auf über 700 Millionen US-Dollar anwächst.

Die positiven Nachrichten über die Kapitalaufnahme konnten die anhaltende Schwäche der IonQ-Aktie jedoch nicht verhindern. Die Aktie des Unternehmens verloren nachbörslich am Montag 3,94 Prozent und ist im vergangenen Monat um 51,5 Prozent gefallen. Auch andere Unternehmen aus dem Quantum-Computing-Sektor stehen unter Druck. Die Aktien von Quantum Computing Inc. fielen um 5 Prozent, D-Wave Quantum verzeichnete ein Minus von 4,9 Prozent, während Rigetti Computing um 4,17 Prozent und Arqit Quantum um 1,24 Prozent nachgaben. Am Dienstag setzt jedoch eine leichte Erholung ein wodurch die Quantenaktien wieder im grünen Bereich notieren.

Insider-Verkauf sorgt für Gesprächsstoff

Die Unsicherheit rund um IonQ wurde durch die jüngsten Insider-Transaktionen weiter verstärkt. Rima Alameddine, Chief Revenue Officer des Unternehmens, meldete einen Verkauf von 1.407 Stammaktien zu einem Durchschnittspreis von 21,20 US-Dollar je Aktie, was einem Gesamtwert von 29.834 US-Dollar entspricht.

Dieser Verkauf erfolgte jedoch laut Unternehmensangaben nicht aus strategischen oder persönlichen Gründen, sondern zur Deckung steuerlicher Abzugsverpflichtungen im Rahmen eines "Sell-to-Cover"-Verfahrens für Restricted Stock Units (RSUs). Alameddine hält nach der Transaktion weiterhin 592.615 IonQ-Aktien.

Quartalszahlen: Gewinnwarnung, aber starke Umsätze

Trotz der Marktturbulenzen konnte IonQ seine Umsatzerwartungen für das vierte Quartal 2024 übertreffen. Der Umsatz belief sich auf 11,7 Millionen US-Dollar und lag damit über den prognostizierten 10,6 Millionen US-Dollar. Allerdings verzeichnete das Unternehmen einen erheblichen Verlust beim Gewinn pro Aktie (EPS).

Während Analysten mit -0,23 US-Dollar gerechnet hatten, fiel das tatsächliche EPS mit -0,93 US-Dollar deutlich schlechter aus. Für das Geschäftsjahr 2025 prognostiziert IonQ einen Umsatz zwischen 75 Millionen und 95 Millionen US-Dollar, was einer deutlichen Steigerung gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Analysten bleiben optimistisch

Trotz der kurzfristigen Turbulenzen bleiben Analysten optimistisch hinsichtlich der langfristigen Entwicklung von IonQ. Die Analysten von DA Davidson haben ihre Kaufempfehlung für die Aktie bekräftigt und ein Kursziel von 50 US-Dollar ausgegeben. Auch die Investmentbank Benchmark bleibt positiv gestimmt und hat ihr Kursziel auf 45 US-Dollar angehoben.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion