Redcare hofft auf kräftiges Umsatzwachstum - Aktie an MDax-Spitze

SEVENUM (dpa-AFX) - Die Online-Apotheke Redcare Pharmacy will auch im laufenden Jahr kräftig wachsen. Der Umsatz soll um mindestens ein Viertel zulegen, wie die frühere Shop Apotheke am Dienstag im niederländischen Sevenum mitteilte. Das wären im schlechtesten Fall 3,0 Milliarden Euro und damit in etwa so viel, wie Analysten im Mittel auf dem Zettel haben. Dabei sollen sich die Erlöse mit rezeptpflichtigen Medikamenten in Deutschland auf über 500 Millionen Euro mehr als verdoppeln. Bei der Profitabilität könnte Redcare die Anleger womöglich erneut enttäuschen - oder aber positiv überraschen. An der Börse kamen die Neuigkeiten glänzend an.

Die im MDax notierte Redcare-Aktie legte am Vormittag zeitweise bis auf 144,40 Euro zu und kosteten damit so viel wie noch nie in diesem Jahr. Damit rückt auch das im November erreichte Zwischenhoch von über 170 Euro wieder näher. Das Rekordhoch von 248 Euro von vor vier Jahren liegt allerdings in weiter Ferne. Zuletzt notierte die Aktie noch knapp 12 Prozent im Plus bei 136,60 Euro.