Integral Metals gibt die Ernennung von John David Clark als einen Berater des Unternehmens bekannt

Calgary, Alberta, 11. März 2025 / IRW-Press / Integral Metals Corp. (CSE: INTG | OTC: ITGLF | FWB: ZK9) (das „Unternehmen“ oder „Integral“) freut sich, die Ernennung von John David Clark als einen Berater des Unternehmens bekannt zu geben. Mit seiner umfassenden Erfahrung in den Bereichen Finanzwesen, Investment und strategische Führung bringt Herr Clark tiefreichende Branchenkenntnisse und ein starkes globales Netzwerk für Integral Metals mit, und nutzt sein Expertenwissen in den Bereichen natürliche Ressourcen, Technologie und Kapitalmärkte, um das Wachstum und die Explorationsinitiativen des Unternehmens zu unterstützen.

„Wir sind begeistert, John David Clark als einen Berater bei Integral Metals zu begrüßen“, sagte Paul Sparkes, CEO von Integral Metals. „Seine umfangreichen Erfahrungswerte im Finanzwesen, im Investment und in der strategischen Führung, zusammen mit seinen fundierten Kenntnissen in den Bereichen natürliche Ressourcen und Kapitalmärkte, werden von unschätzbarem Wert sein, während wir unsere Explorationsinitiativen weiter vorantreiben. Wir freuen uns darauf, uns sein Verständnis und sein globales Netzwerk zunutze zu machen, um das Wachstum anzutreiben und einen Mehrwert für unsere Aktionäre zu schaffen.“

Herr Clark ist der Gründer von Crockett Capital, das in verschiedene Sektoren investiert, darunter Kernenergie, natürliche Ressourcen, Fertigung und Technologie. Er fungiert zudem als Chief of Staff bei Instabase Inc., einem Portfoliounternehmen von Crockett, das sich auf KI und Automatisierung für die größten Banken und Firmen der Welt spezialisiert. Zuvor war Herr Clark persönlicher Assistent (Personal Aide) für U.S.-Präsident George W. Bush und übte dabei eine Vielfalt von Funktionen innerhalb des persönlichen Büros des Präsidenten sowie bei der George W. Bush Foundation und dem Bush Institute in Dallas aus. Vor seiner Arbeit für Präsident Bush war Herr Clark bei Goldman Sachs und Denali Asset Management tätig. Herr Clark ist in Dallas, Texas, wohnhaft und ist ein Absolvent der Cox School of Business der Southern Methodist University.