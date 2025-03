CordenPharma und Viking Therapeutics unterzeichnen langfristige strategische Partnerschaft für integrierte Lieferung von GLP-1-Peptiden, Injektionspräparaten und oralen Formulierungen

BASEL, Schweiz, 11. März 2025 /PRNewswire/ -- CordenPharma, eine führende Contract Development & Manufacturing Organization (CDMO), die auf die Lieferung von Peptid-APIs und peptidbasierten therapeutischen Fertigarzneimitteln spezialisiert ist, freut sich, die Unterzeichnung einer strategischen Partnerschaft mit Viking Therapeutics, Inc. (Nasdaq: VKTX), ein Unternehmen für die klinische Phase, das sich auf die Entwicklung neuartiger Therapien für Stoffwechsel- und Hormonstörungen konzentriert, anzukündigen. Im Rahmen dieses mehrjährigen Liefervertrags erbringt CordenPharma Entwicklungs- und Herstellungsdienstleistungen für die klinische und kommerzielle Nachfrage nach dem GLP-1-Arzneimittelkandidaten VK2735 von Viking Therapeutics, einem dualen GLP-1/GIP-Rezeptor-Agonisten, über die gesamte Lieferkette hinweg, vom Arzneimittelwirkstoff bis zum Produkt, sowohl für die subkutane als auch die orale Peptidformulierung.

Diese einzigartig integrierte Fähigkeit beinhaltet CordenPharmas umfassende Erfahrung in der Herstellung von Peptidwirkstoffen in großem Maßstab, sterilen injizierbaren Abfüllungen und oralen festen Darreichungsformen. Mit der eingebauten Redundanz durch mehrere Wirkstoffstandorte in seinem globalen Netzwerk ist CordenPharma gut positioniert, um eine sichere und ununterbrochene Lieferkette während des gesamten Lebenszyklus des Arzneimittelkandidaten VK2735 von Viking Therapeutics zu gewährleisten.

Dr. Michael Quirmbach, President und CEO der CordenPharma Group, kommentiert: „Wir sind stolz darauf, Viking Therapeutics mit einem starken End-to-End-Angebot für ihre komplexen Modalitäten, von der Peptid-Wirkstoffsubstanz bis hin zum Arzneimittel, für diesen innovativen VK2735-Kandidaten zu unterstützen. Unsere globalen Teams freuen sich darauf, unser Fachwissen über die gesamte pharmazeutische Lieferkette hinweg zu bündeln, um die steigende Nachfrage nach GLP-1-Peptidtherapeutika zu befriedigen und letztlich die Ergebnisse für die Patienten zu verbessern."

Informationen zu CordenPharma

CordenPharma ist ein CDMO-Partner, der Biotech- und Pharmainnovatoren komplexer Modalitäten bei der Weiterentwicklung des Lebenszyklus ihrer Arzneimittelentwicklung unterstützt. CordenPharma nutzt das kollektive Fachwissen der Teams seines weltweit integrierten Netzwerks von Standorten und bietet maßgeschneiderte Outsourcing-Dienstleistungen für die gesamte Lieferkette, von der frühen klinischen Entwicklungsphase bis zur Vermarktung.

CordenPharma bietet seinen Kunden hochwertige End-to-End-Dienstleistungen mit strategischem Schwerpunkt auf Peptiden, Oligonukleotiden, maßgeschneiderten Lipid-Hilfsstoffen, Lipid-Nanopartikeln (LNPs), sterilen Injektionspräparaten und dem umfangreichen Angebot an kleinen Molekülen (sowohl mit hoher als auch mit normaler Potenz).

Die CordenPharma-Gruppe besteht aus 11 Standorten in Europa und Nordamerika. Im Geschäftsjahr 2024 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von 854 Millionen Euro und beschäftigte über 3.000 Mitarbeiter. Im Jahr 2022 wurde CordenPharma von Astorg - übernommen, einem führenden paneuropäischen Private-Equity-Unternehmen mit tiefgreifender Expertise im Gesundheitssektor, um seine Entwicklung zu beschleunigen und seine Führungsposition im Bereich CDMO-Peptide weiter zu stärken.

