Umfrage der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und der AHK Südliches Afrika / 64 % der befragten deutschen Unternehmen erwarten steigende Umsätze in Südafrika

Berlin/Johannesburg (ots) - Nach den Wahlen in Südafrika zeigen sich deutsche

Unternehmen vorsichtig optimistisch und erwarten hohe Investitionsdynamik: 44 %

planen Investitionen im Land innerhalb der nächsten drei Jahre, 10 % mindestens

drei Millionen Euro



- 77% rechnen damit, dass sich das wirtschaftliche Umfeld in Südafrika künftig

verbessert - aber nur 12% erwarten deutliche Verbesserungen

- Positive Gewinnerwartungen: 48 % der Unternehmen in Südafrika sowie 35 % in

der Region Südliches Afrika* rechnen mit steigenden Gewinnen

- Top-3-Einflussfaktoren für Wachstum: Verbesserung der politischen Stabilität

(50 %), Abbau bürokratischer Hürden (44 %) sowie strengere

Anti-Korruptionsmaßnahmen (35 %)

- Top-3-Forderungen an die neue südafrikanische Mehrparteienregierung:

systematische Bekämpfung von Korruption und Kriminalität (jeweils 46 %) sowie

Modernisierung der Infrastruktur (39 %)







Südafrika und der Region Südliches Afrika optimistisch auf ihre

Geschäftsperspektiven für das laufende Jahr: In Südafrika rechnen 64 % der

befragten Unternehmen 2025 mit steigenden Umsätzen. In der Region Südliches

Afrika sind es 58 %. Auch die Gewinnerwartungen sind positiv. 48 % der

Unternehmen in Südafrika sowie 35 % in den übrigen Ländern der Region erwarten

höhere Gewinne.



Die grundsätzlich positive Einschätzung spiegelt sich auch in einer starken

Investitionsbereitschaft wider: 44 % der deutschen Unternehmen planen in den

nächsten drei Jahren Investitionen in Südafrika - davon 10 % mit einem Volumen

von mindestens drei Millionen Euro. In den übrigen Ländern des südlichen Afrikas

fällt die Investitionsdynamik hingegen deutlich geringer aus: Lediglich ein

Fünftel der Unternehmen (20 %) hat Investitionspläne; nur 3 % wollen mehr als

drei Millionen Euro investieren.



Mit Blick auf das wirtschaftliche Klima zeigt sich ein ambivalentes Bild: Knapp

acht von zehn Befragten (77 %) gehen davon aus, dass die Neuwahlen das

Wirtschaftsklima positiv beeinflussen. Allerdings erwarten 65 % lediglich

moderate Verbesserungen. Gut jedes zweite befragte Unternehmen (21 %) rechnet

hingegen mit keiner Veränderung.



Dies sind zentrale Ergebnisse des " German-Southern African Business Outlook

2025 ". Die Umfrage der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (KPMG) und der

AHK Südliches Afrika wurde zwischen dem 11. November und dem 31. Dezember 2024

durchgeführt. Sie analysiert die Geschäftserwartungen der Mitgliedsunternehmen

in der Region.



