Bargeld ade? Ein- und Zwei-Cent-Münzen sollen abgeschafft werden

Geht es nach den Experten, sollen Barzahlungen künftig auf den nächsten Fünf-Cent-Betrag gerundet werden – eine Praxis, die in mehreren europäischen Ländern bereits üblich ist.

Das Bundesfinanzministerium soll sich für eine gesetzliche Regelung zur Abschaffung des Kleingeldes einsetzen. "Die Rundungsregeln sollten in Europa möglichst einheitlich sein", heißt es in einer Mitteilung der Bundesbank. Konkret würde das bedeuten: Beträge wie 4,99 Euro würden auf 5 Euro aufgerundet, 1,02 Euro wären nur noch 1 Euro – zumindest bei Barzahlungen.

Ökonomische und ökologische Gründe sprechen gegen Kleinmünzen

Bundesbank-Vorstand Burkhard Balz begründet den Vorschlag mit den hohen Herstellungskosten: "Der ökonomische und ökologische Aufwand für Produktion, Verpackung und Transport der Ein- und Zwei-Cent-Münzen steht in keinem Verhältnis zu ihrem Wert." Zudem werde Bargeld für die Verbraucher attraktiver, wenn sie nicht mehr mit Kleinstbeträgen hantieren müssten.

Das 2024 gegründete Nationale Bargeldforum setzt sich grundsätzlich für die Verfügbarkeit und Nutzung von Bargeld ein, sucht aber nach Wegen, den Bargeldkreislauf effizienter und nachhaltiger zu gestalten.



Europa zeigt, wie es geht

Andere Länder sind schon einen Schritt weiter: In Finnland, den Niederlanden, der Slowakei, Irland, Italien, Belgien und Estland werden Barzahlungen auf den nächsten Fünf-Cent-Betrag gerundet. Kleinmünzen bleiben dort zwar offizielles Zahlungsmittel, sind aber aus dem Alltag weitgehend verschwunden.

Auch in Deutschland spricht sich die Mehrheit der Bürger laut Eurobarometer-Umfrage für die Abschaffung aus, berichtet die dpa. Viele Verbraucher empfinden die kleinen Kupfermünzen als lästig, zumal sie oft in Schubladen oder Sparschweinen verschwinden, statt in den Geldkreislauf zurückzukehren.

Ob und wann es tatsächlich zur Abschaffung der Ein- und Zwei-Cent-Münzen kommt, liegt nun in den Händen der Politik. Doch der Druck aus Wirtschaft und Bevölkerung wächst – die Cent-Wende könnte näher sein, als viele denken.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,76 % und einem Kurs von 1,092USD auf Forex (11. März 2025, 14:05 Uhr) gehandelt.





Goldpreis nicht zu stoppen Enormes Nachholpotenzial bei diesen 3 Aktien Jetzt Report kostenlos herunterladen!