Erster leichter Zuwachs nach vier Jahren (FOTO)

Bonn (ots) - DVT-Präsident fordert nach Bundestagswahl mutige Entscheidungen derPolitikIm Kalenderjahr 2024 produzierten deutsche Mischfutterbetriebe rund 21,9Millionen Tonnen Futter. Das entspricht einem leichten Anstieg um rund 1,1Prozent (+245.000 Tonnen) im Vergleich zum Vorjahr, wie der Deutsche VerbandTiernahrung e.V. (DVT) am Dienstag auf seiner Jahrespressekonferenz mitteilte.Die Zahlen basieren auf von der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung(BLE) erhobenen Daten. "Der Anstieg ist in erster Linie durch das leichte Plusim Schweinesegment um rund 210.000 Tonnen zu erklären", sagte DVT-Präsident CordSchiplage, der jedoch gleichzeitig die starken Rückgänge der Vorjahre inErinnerung rief. "Dieser leichte Anstieg ist erfreulich. Seit dem Höchststand imJahr 2020 mit 24,1 Millionen Tonnen zeigt sich ein deutlicher Einschnitt durchdie wirtschaftlichen Entwicklungen der vergangenen Jahre in der tierischenVeredlung". Insbesondere die Entwicklung der Tierbestände sei weiterhin eineindeutiges Signal für die aktuelle Lage der Landwirtschaft. Der leichte Anstiegbei der Anzahl der Mastschweine um 1,7 Prozent auf 9,7 Millionen dürfe darübernicht hinwegtäuschen, so Schiplage. Besorgniserregend ist die weiter gefalleneZahl der Milchkühe um 3,4 Prozent auf unter 3,6 Millionen.Nach der Bundestagswahl: DVT fordert mehr Kooperation statt KonfrontationMit Blick auf die Ergebnisse der Bundestagswahlen erwartet DVT-PräsidentSchiplage nun, dass der angekündigte Politikwechsel auch tatsächlichstattfindet. "Dazu gehören mutige Entscheidungen der neuen Bundesregierung mitkonkreten und praktikablen Maßnahmen", so Schiplage. "Die Verhandlungen drehtensich ohne wirkliche Fortschritte zuletzt im Kreis. Trotz der enormen Protesteder Landwirtschaft im vergangenen Jahr war nur die Eigeninitiative der Branche,mit einem Herkunftskennzeichen die deutsche Produktion und Verarbeitung im Marktkenntlich zu machen, ein nennenswerter Ansatz." Private Lösungen sollten auchzukünftig Vorrang vor staatlichen Reglementierungen haben. Ein ambitioniertesTierwohlprogramm müsse als ganzheitliche Lösung stets Umweltziele,Wirtschaftlichkeit, Tierbedürfnisse und die Erfordernisse des Klimaschutzesumfassen. Zentrale Anliegen der Mischfutterbranche sind zudem derBürokratieabbau, um Hindernisse aus Verwaltungsvorschriften und denbürokratischen Aufwand aller Akteure konsequent zu reduzieren, und dieReduzierung der Energiekosten.Europa: EU-Vision stimmt zuversichtlich, Erfolg bei NGT greifbar nahe