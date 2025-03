Andree Breuer von Honoris Finance über die Risiken eingeschränkter Finanzprodukte (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Krefeld (ots) - Geht es um die Anlage ihres Vermögens, verlassen sich noch immerzu viele Menschen völlig unbesorgt auf ihren Bankberater - allerdings ohne zuwissen, dass sie dabei oft nur aus einer begrenzten Auswahl an Finanzproduktenheraus beraten werden. Welche Risiken birgt dieser Umstand aber wirklich und wasist die Alternative?Geld anlegen, Vermögen vermehren, Altersvorsorge sichern: Nach wie vor wendensich die allermeisten von uns hierbei an den Bankberater ihres Vertrauens. Ja,es mag durchaus naheliegend sein - schließlich deponieren wir unser Geld inaller Regel ebenfalls bei den Banken. Doch heißt das wirklich, dass sie uns auchbestmöglich beraten, wenn es um die Anlage unseres hart erarbeiteten Vermögensgeht? Was viele nicht wissen: Statt unabhängiger Beratung erhalten Kunden oftnur Vorschläge für hauseigene oder partnerschaftlich verbundene Finanzprodukte -passendere Alternativen bleiben außen vor. Demnach werden Produkte häufig nurdeshalb empfohlen, weil sie dem jeweiligen Berater und der Bank mehr einbringen- nicht unbedingt, weil sie für den Kunden optimal sind. "So passt letztendlichauch die Lösung fast nie zu den individuellen Zielen und Bedürfnissen deseinzelnen Anlegers. Geringe Renditen oder sogar finanzielle Verluste sind damitvorprogrammiert", warnt Andree Breuer, CEO der Honoris Finance GmbH."Deshalb setzen wir auf eine völlig unabhängige Beratung, die sichausschließlich an den Interessen des Kunden orientiert", fügt er hinzu. AndreeBreuer zählt zu den erfahrensten Honorar-Finanzanlagenberatern Deutschlands undleitet die Honoris Finance GmbH. Mit einem starken finanzmathematischen und-wissenschaftlichen Hintergrund hat er nicht nur mehrere erfolgreicheFinanzprodukte entwickelt, sondern auch seit 2008 Tausende von Beraterngeschult. Bereits 2007 konzipierte er die erste finanzmathematische Software fürFinanzexperten auf Honorarbasis, mit der bis heute mehr als 10.000Produktprüfungen durchgeführt wurden. Seit 2014 gibt er sein Insider-Wissenzudem in Workshops und Seminaren weiter, darunter der besonders gefragte"Speed-Date-Workshop" von Honoris Finance. Worin die wesentlichen Unterschiedezwischen bankgebundener Beratung und Finanzberatung auf Honorarbasis liegen undwarum letztere meist die bessere Alternative ist, erfahren Sie hier.Unterschiede in der Vergütungsstruktur und Produktauswahl - mehr Vielfalt undObjektivität durch Beratung auf HonorarbasisIn der klassischen Bankberatung mag die eigentliche Beratungsleistung für denKunden zwar kostenlos sein - tatsächlich wird sie jedoch über Provisionenfinanziert: Banken und ihre Berater erhalten dabei sogenannte Kickbacks für den