Ein Faktor für das Wachstum von VinFast

Vingroup – einer der größten privaten Mischkonzerne Vietnams – nutzt seine vielfältige Erfahrung in den Bereichen Industrie und Technologie, Immobilien und Dienstleistungen sowie Sozialunternehmen und hat seinen Ruf auf der Grundlage der Kundenzufriedenheit aufgebaut. Diese kundenorientierte Philosophie wird bei VinFast, dem an der Nasdaq notierten vietnamesischen Hersteller von Elektrofahrzeugen, konsequent angewendet, was sich in seiner außergewöhnlichen After-Sales-Politik widerspiegelt.

PARIS, 11. März 2025 /PRNewswire/ -- Die Unterzeichnung einer Absichtserklärung zwischen Vingroup und JTA Investment Qatar hat kürzlich internationale Aufmerksamkeit erregt. JTA Investment Qatar hat großes Interesse an der globalen Wachstumsstrategie von VinFast und dem umfassenden Wert der Resorts und Unterhaltungskomplexe von Vinpearl, zwei der Flaggschiff-Unternehmen von Vingroup, bekundet.