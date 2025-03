Palantir im freien Fall – Kommt jetzt das KI-Wunder?

Der Aktienkurs des KI-Analyseunternehmens fiel um 10 Prozent und schloss bei 76,38 US-Dollar – das entspricht einem Rückgang um 40 Prozent im Vergleich zum Rekordschluss von 124,62 US-Dollar am 18. Februar. Der jüngste Rückgang fällt inmitten eines breiten Marktabverkaufs, bei dem der S&P 500 um 2,7 Prozent fiel.

Analysten von Goldman Sachs erklärten Ende letzter Woche, dass Palantir in den nächsten zwei Jahren zu den am schnellsten wachsenden Unternehmen in Bezug auf KI-unterstützte Umsätze gehören könnte.