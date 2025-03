FM Renewable Energy startet unter EMEA

Luxemburg, März 11, 2025 (ots/PRNewswire) - Das neue Angebot wird noch mehr

FM-Kunden bei der Umstellung auf erneuerbare Energien unterstützen



Gewerblicher Sachversicherer https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4380277-1&h=422

1085120&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4380277-1%

26h%3D3632992007%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.fm.com%252F%26a%3DFM&a=FM gab

heute bekannt, dass seine Versicherungspolice für den Betrieb von Anlagen zur

Nutzung erneuerbarer Energien nun auch Kunden in Europa, dem Nahen Osten und

Afrika (EMEA) zur Verfügung steht und bringt damit jahrzehntelange Erfahrung in

der Forschung und im Ingenieurwesen im Bereich der Energieerzeugung in diesen

wachsenden Markt ein.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Das neue Angebot von FM wird Kunden in der EMEA-Region bei der Umstellung aufalternative Energien durch Forschung und Innovation helfen und den allgemeinenFortschritt in der Branche der erneuerbaren Energien unterstützen. Es wirderwartet, dass sich das Wachstum des Sektors der erneuerbaren Energien alsReaktion auf die Ziele zur Verringerung der Klimaemissionen beschleunigen wird,auch wenn die Branche mit Herausforderungen konfrontiert ist, die mit neuenTechnologien und einer erhöhten Anfälligkeit gegenüber Schadensereignissen,insbesondere klimabedingten Gefahren, zusammenhängen. Die Einführung derFM-Betriebsrichtlinie für erneuerbare Energien in der EMEA-Region wird denKunden von FM helfen, sich in dieser sich schnell entwickelnden Risikolandschaftzurechtzufinden."Wir freuen uns, unsere Dienstleistungen und Lösungen für erneuerbare Energienauf weitere FM-Kunden in der ganzen Welt auszuweiten", sagte Doug Patterson,Senior Vice President, Forest Products and FM Renewable Energy bei FM. "Mit denForschungskapazitäten von FM und dem ingenieurbasierten Ansatz zurRisikominderung und zum Schutz der Ziele unserer Kunden sind wir in einereinzigartigen Position, um unseren Kunden bei der Energiewende zu helfen undeine führende Rolle bei der Unterstützung der sich entwickelnden Branche dererneuerbaren Energien zu übernehmen.Letztes Jahr kündigte FM (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4380277-1&h=2993975580&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4380277-1%26h%3D3983991494%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fnewsroom.fmglobal.com%252Freleases%252Ffm-global-launches-renewable-energy-unit-to-guide-clients-through-their-energy-transition%26a%3DFM%2Bannounced&a=k%C3%BCndigte+FM) die Gründung von FM RenewableEnergy an, das sich auf Forschung, Entwicklung von Standards und Technik zurVermeidung von Verlusten in den Bereichen Freiflächen-Solaranlagen,Onshore-Windkraftanlagen und Batteriespeichersysteme (BESS) konzentriert. Seit