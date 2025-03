-75 Prozent: So schnell kann die Dividende weg sein!

Ein solcher hätten angesichts niedriger Erwartungen die am Dienstagmittag vorgelegten Quartalszahlen sein können . Allerdings fiel der Ausblick für das kommende Geschäftsjahr zum Fürchten aus und ließ die Hoffnungen auf einen operativen Turnaround des angeschlagenen Unternehmens sinken. Damit fällt nicht nur der mögliche Short-Squeeze ins Wasser, auch bei der Dividende kommt es jetzt knüppeldick.

Mit einer Short-Quote von über 42 Prozent ist die Aktie des US-Einzelhändlers Kohl's derzeit eine der am stärksten leerverkauften Aktien am US-Markt. Das prädestiniert die Anteile für einen Short-Squeeze, sobald es zu einem positiven und für die Shorties überraschenden Katalysator kommt.

Umsatz und Gewinn bricht weniger stark ein als befürchtet, ...

Kohl's, das darunter leidet, sich in einem hart umkämpften Wettbewerb nicht eindeutig genug zwischen den vielen verschiedenen Alternativen, allen voran dem direkten Mitbewerber Target und den Schnäppchen-Outlets TJX und Ross Stores, positioniert zu haben, hat die Erwartungen für das abgelaufene Quartal übertreffen können.

Die Erlöse fielen gegenüber dem Vorjahreszeitraum um "nur" 9,6 Prozent und übertrafen mit 5,39 Milliarden US-Dollar die Schätzungen um 210 Millionen US-Dollar. Dabei verzeichneten die flächenbereinigten Umsätze einen Rückgang um 6,7 Prozent.

Auch der bereinigte Gewinn pro Aktie fiel deutlich besser aus als Experten geschätzt hatten. Hier war gegenüber dem Vorjahr eine Halbierung erwartet worden. Kohl's gelang mit 0,95 US-Dollar je Anteilsschein aber eine Überraschung um 21 Cent. Insgesamt konnte ein Nettogewinn von 48 Millionen US-Dollar erzielt werden, was jedoch einen Rückgang um fast 75 Prozent bedeutet.

... aber der Ausblick auf das kommende Jahr ist eine Katastrophe!

Was das Unternehmen jedoch des Weiteren im Gepäck hatte, kann nicht anders als "schockierend" bezeichnet werden. Für 2025 erwartet Kohl's einen fortgesetzten Umsatzrückgang um 5 bis 7 Prozent. Analysten hatten auf deutlich geringere Einbußen gehofft.

Besonders dramatisch war die Abweichung bei den Gewinnschätzungen. Während am Markt ein bereinigter Gewinn von 1,26 US-Dollar pro Aktie erwartet wurde, schätzt das Management den Gewinn je Anteilsschein in 2025 auf lediglich 0,10 bis 0,60 US-Dollar – das bedeutet am unteren Ende der Guidance ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von fast 100!

Angesichts der sich dramatisch verschlechternden Ertragslage bei einem gleichzeitig wachsenden Schuldenstand blieb dem Management nichts anderes übrig, als bei der Dividende den Rotstift anzusetzen. Zahlte das Unternehmen in den vergangenen Quartalen mit 0,50 US-Dollar noch eine äußerst üppige Dividende, wird diese um 75 Prozent auf 0,125 US-Dollar zusammengestrichen. Damit fällt eines der wenigen noch verbliebenen Argumente für einen Verbleib in der Aktie weg.

Aktie crasht, -20 Prozent lassen Leerverkäufer jubeln

Am Markt fällt das Urteil über den schwachen Ausblick und die zusammengestrichene Dividende eindeutig aus. Die Kohl's-Aktie verliert am Dienstagnachmittag fast 20 Prozent an Wert – und weitet trotz der übertroffenen Erwartungen für das abgelaufene Quartal ihre seit dem Jahreswechsel erlittenen Verluste auf über 30 Prozent aus.

Gegenüber dem Stand vor einem Jahr haben die Anteile bereits 64 Prozent an Wert eingebüßt. Das geht allerdings Hand in Hand mit dem stark gesunkenen Nettoertrag und ist ein Beweis dafür, dass auch heftigste Kursverluste durch schwache operative Entwicklungen untermauert sein können.

Fazit: Die Shorties dürften am Ball bleiben!

Angesichts des erneut empfindlichen Kurseinbruchs dürften bei den Leerverkäufern am Dienstag die Sektkorken knallen, und zwar auch deshalb, weil das Halten ihrer Positionen durch die Dividendenkürzung billiger geworden ist. Wer nämlich eine Aktie leerverkauft hat, zahlt die Dividende, anstatt sie zu erhalten. Diese Kosten sind für die Shorties um 75 Prozent gesunken, womit sie einen Grund weniger haben, ihre Positionen zeitnah zu schließen.

Noch am Montag sah die Aktie mit einem für 2025 geschätzten Kurs-Gewinn-Verhältnis von unter 10 und der weit überdurchschnittlichen Dividendenrendite nach einem Value-Schnäppchen aus. Auch diese These ist aufgrund des schwachen Ausblicks vom Tisch. Anlegerinnen und Anleger sollten bei Kohl's daher nur eines suchen – nämlich das Weite!

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die Kohl's Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -21,94 % und einem Kurs von 8,74EUR auf Tradegate (11. März 2025, 16:05 Uhr) gehandelt.

