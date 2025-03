SAP-Aktie: Wann hören die Verluste endlich auf?

Doch mit dem Abverkauf von US-Technologiewerten gerieten auch die Aktien der Walldorfer unter Druck. So wurde SAP in den vergangenen Wochen zum Bremsklotz für den deutschen Leitindex, der sich jedoch auf die Unterstützung der übrigen seiner Mitglieder und das hunderte Milliarden Euro schwere Investitionspaket der zukünftigen Bundesregierung verlassen konnte.

So steht es nach der Korrektur um die Aktie von SAP

Für die scharfe Korrektur der SAP-Aktie gibt es neben dem Abverkauf seiner US-amerikanischen Peers mindestens zwei weitere, gute Gründe. Ersten war die Aktie auf allen Zeitebenen technisch überhitzt und zweitens war auch die Bewertung aus dem Ruder gelaufen. Wie es inzwischen um die Aktie steht, soll ein Blick auf den Kurs beantworten:

Trompeten-Formation – ein ungünstiger Kursverlauf

Die Aktie handelte zuletzt in einem übergeordneten, mehrjährigen und äußerst dynamischen Aufwärtstrend, der ihr binnen 12 Monaten eine Performance von +80 Prozent bescherte.

Zuletzt war es Anfang September zu einer Trendverschärfung gekommen, die noch einmal für ein erhöhtes Tempo sorgen konnte. Der Kurs handelte dabei in einem Broadening Wedge, im Deutschen auch bekannt als Trompetenformation. Diese bedeuten nach langen Aufwärtstrends häufig einen Kurswechsel. Zu diesem ist es in den vergangenen Wochen dann auch gekommen.

Erster Support-Bereich erreicht

Der Abwärtsbewegung ist aus technischer Perspektive einerseits eine Überhitzung vorausgegangen. Die ist an überkauften Niveaus sowohl des Relative-Stärke-Index (RSI) als auch des Trendstärkeindikators MACD zu erkennen gewesen. Andererseits war das bei rund 280 Euro erzielte Allzeithoch technisch nicht bestätigt, denn der RSI hatte es verpasst, für neue Hochs der Aktie eigene Hochs zu erzielen.

Das hat die Käuferinnen und Käufer den Mut verlieren lassen, sodass SAP nach einem Fehlausbruch zur Oberseite aus der Trompetenformation unten hinausfiel. Dabei wurde auch die 50-Tage-Linie unterschritten, was für ein erstes Verkaufssignal sorgte. Inzwischen ist die Aktie im Support-Bereich zwischen 234,00 und 242,50 Euro angelangt.

Kurze Zwischenerholung, dann Teil 2 der Talfahrt?

Am Freitag gelang hier unter dem Eindruck eines sich erholenden US-Gesamtmarktes eine Erholung. Die wurde technisch durch den inzwischen überkauften RSI begünstigt, während der MACD tief im Minusbereich notierend die zuletzt hohe Dynamik des kurzfristigen Abwärtstrends anzeigt.

Angesichts der ausgedehnten Abwärtsbewegung und der bereits einsetzenden Erholung von überverkauften Zuständen ist für die kommenden Tage eine fortgesetzte Erholung zu erwarten, um die fortgeschrittene technische Schwäche zu konsolidieren.

Insbesondere der schwache MACD lässt aber befürchten, dass es nach einer solchen Zwischenerholung zu einer weiteren Abwärtswelle kommen dürfte, da diesem kaum die Rückkehr in den Plusbereich, der einen neuen, kurzfristigen Aufwärtstrend anzeigen würde, gelingen wird.

Fazit: Die Gefahr ist noch nicht gebannt

Dadurch ist folgendes Szenario das derzeit wahrscheinlichste: SAP wird bis an die Abwärtstrendkante beziehungsweise die 50-Tage-Linie ansteigen, ehe sie dort abprallt und schließlich den gegenwärtigen Support-Bereich unterschreitet und bis 225 Euro oder die 200-Tage-Linie fällt, ehe neues Kaufinteresse einsetzt. Diese These würde durch einen nachhaltigen Anstieg über die 50-Tage-Linie (mindestens auf Tagesschlussbasis) widerlegt werden, der ein erneutes Kaufsignal bedeuten würde.

Wer an einem Einstieg in die Aktie interessiert ist, sollte daher gegenwärtig abwarten. Wer die Aktie hält, aber verkaufen oder seine Position reduzieren möchte, der sollte das Ende der am Freitag angelaufenen Erholungsbewegung abwarten und erst dann zu einem höheren Kurs verkaufen.

Die Annahme einer weiteren Verkaufswelle ergibt sich auch mit Blick auf die Bewertung. Für das Geschäftsjahr 2025 ist SAP bereits mit dem 40-fachen der erwarteten Gewinne bewertet – das liegt um 50 Prozent über dem historischen Bewertungsdurchschnitt und gleichzeitig meilenweit über dem für Erzrivale Oracle veranschlagten Vielfachen von 25. Aus fundamentaler Perspektive ist die Bewertungskorrektur damit noch nicht abgeschlossen.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

