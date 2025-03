Wingderm präsentiert sich auf 2025 AAD Annual Meeting und stärkt so seine Präsenz auf dem nordamerikanischen Markt

BEIJING, 11. März 2025 /PRNewswire/ -- Wingderm nahm erneut am 2025 AAD Annual Meeting teil, die vom 7. bis 9. März in Orlando, Florida, stattfand. Die American Academy of Dermatology (AAD) ist die größte, einflussreichste und renommierteste dermatologische Vereinigung. Während der Veranstaltung hatten die Teilnehmenden die Möglichkeit, die neuesten technologischen Innovationen von Wingderm und deren Anwendungen zu entdecken.

Wingderm präsentierte seine fortschrittlichen Lasergeräte. Das Lasermach verfügt über Wellenlängen von 755 nm, 808 nm und 1064 nm, die Melanin in verschiedenen Follikeltiefen effektiv angreifen und so optimale und lang anhaltende Ergebnisse erzielen. Der nicht-ablative fraktionierte Laser mit 1550 nm, der mit einer fortschrittlichen optischen Scanning-Tracking-Technologie ausgestattet ist, dringt tief in die Haut ein, ohne die Epidermis zu beschädigen, und regt die Kollagenregeneration für eine wirkungsvolle Hauterneuerung an. Diese bewährten Technologien haben sich weithin durchgesetzt.

Vor-Ort-Demonstrationen und interaktive Kommunikation

Wingderm bietet persönliche Beratungsgespräche an, in denen wichtige Fragen zu den Geräten, wie Leistung und Wartung, geklärt werden. Darüber hinaus erhalten Besucherinnen und Besucher durch die Simulation des Behandlungsprozesses ein intuitiveres Verständnis für den Wert und die technologischen Vorteile des Geräts, was ihr Vertrauen in die Geräte stärkt und die Entscheidungsfindung unterstützt.

Stärkung der nordamerikanischen Marktpräsenz durch Wingderm USA Inc.

Um die Präsenz auf dem nordamerikanischen Markt zu stärken, wurde Wingderm USA Inc. in Kalifornien gegründet, um schnellere Reaktionszeiten und eine nahtlose Kundenbetreuung zu gewährleisten.

„Da die Nachfrage nach unseren Produkten auf dem US-amerikanischen Markt weiter steigt, planen wir, unsere Produkte auf weiteren Messen in den USA zu präsentieren. Wir sind davon überzeugt, dass Wingderm durch kontinuierliche Innovation und Förderung der Marke seine Position auf dem US-amerikanischen und globalen Markt stärken wird", so Carol Ren, CEO von Wingderm USA Inc.

Informationen zu Wingderm

Wingderm bietet seit seiner Gründung 2016 mit dem Ziel „Ästhetik & Technologie, einfach zu erreichen" führende und zuverlässige intelligente fotoelektrische medizinische Ästhetikgeräte an, die in mehr als 80 Länder exportiert wurden. Mittlerweile sind über 15.000 Geräte installiert, die von Fachleuten und Anwendern wegen ihrer Sicherheit und Wirksamkeit geschätzt werden.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.wingderm.com

