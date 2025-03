SPRIM Global Investments und OneIM kündigen 300 Millionen Dollar schweres Joint Venture an , um die Finanzierung von klinischen Studien zu beschleunigen SPRIM Global Investments ("SGI"), ein globales Investmentunternehmen, das sich auf Biowissenschaften und Pharmadienstleistungen in der klinischen Phase spezialisiert hat und in Singapur ansässig ist, und One Investment Management ("OneIM"), ein …