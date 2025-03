Euro startet durch: Wetten auf 1,20 US-Dollar

Hedge-Fonds kaufen Bloomberg zufolge jetzt sogar Optionen darauf, dass die Währung in sechs Monaten 1,20 US-Dollar erreichen könnte – während einige Anleger noch vor gar nicht so langer Zeit auf eine Abschwächung unter 0,95 US-Dollar gewettet hatten.

"Die politischen Entwicklungen in den USA haben Europa zu einer viel lockereren Fiskalpolitik gedrängt, als wir alle gedacht hatten", erklärt Adam Pickett, Multi-Asset-Stratege bei Citigroup. Nach der Zinssenkung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag vergangener Woche erwarten Händler nun weniger weitere Senkungen, was den Euro stützt.

Die von der Bundesregierung geplante hohen Schuldenaufnahme für die Verteidigung und die Infrastruktur hat den Renditen der Bundesanleihen einen Höhenflug beschert. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen stieg am Donnerstag bis auf 2,93 Prozent und steuert auf den höchsten Stand seit Einführung der Schuldenbremse im Jahr 2009 zu. Vor der Ankündigung des riesigen Fiskalpakets hatte sie noch unter 2,50 Prozent gelegen. Am Mittwoch war die Rendite an einem Tag so stark gestiegen wie seit der Wiedervereinigung 1990 nicht mehr.

Die Stärkung des Euros ist auch ein Ergebnis der zunehmenden Sorgen um die Gesundheit der US-Wirtschaft. Der US-Dollar-Index, der die Entwicklung des Greenback gegenüber den sechs wichtigsten Weltwährungen abbildet, sank am Dienstag auf den niedrigsten Stand seit Oktober, während Rezessionsängste in den USA auf die Stimmung beim US-Dollars drückten.

Die Aussichten

Trotz der momentanen Stärke des Euros bleiben die langfristigen Aussichten für die Gemeinschaftswährung unsicher. David Hauner von der Bank of America warnt, dass es noch zu früh sei, von einer nachhaltigen Erholung des Euros zu sprechen, da sich die Dynamik jederzeit durch neue Schlagzeilen umkehren könne. Immerhin haben aber einige Banken, darunter Goldman Sachs und Mitsubishi UFJ Financial, ihre Prognosen zurückgezogen, die besagten, dass der Euro im Laufe des Jahres auf Parität fallen würde.

Analysten sehen jetzt sogar die Möglichkeit, dass der Euro aufgrund der sich abschwächenden Zinssenkungserwartungen der EZB weiterhin an Wert gewinnt. Der Euro ist über den vielbeachteten gleitenden 200-Tage-Durchschnitt gesprungen, was Händlern, die auf technische Messgrößen achten, weitere Kursgewinne signalisiert und die Tür für einen Test der Höchststände des letzten Jahres um 1,12 US-Dollar öffnet.

Risikoaffine Investoren, die auf einen weiteren Anstieg des Euro spekulieren wollen, können dies beispielsweise mit Zertifikaten tun. Ein Turbo Long Zertifikat mit einem Hebel knapp unter 8 hat mein Kollege Markus Weingran in der vergangenen Woche ins Musterdepot der wallstreetONLINE Börsenlounge gelegt.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

