Bank of America hebt Hensoldt auf 75 Euro - Höchstes Ziel am Markt

Mangalore1 schrieb heute 10:31

Junge, was schreibst du für einen Blödsinn! Trump schafft es mit seinen Zöllen ja noch nicht mal Kanada oder México zu erpressen und ist nur am rudern! Schaust du keine Nachrichten?

Und genau aus dem Grund will man ja seine Verteidigung selbst in die Hand nehmen..und investiert viel Geld in Europa um sich unabhängig von den USA zu machen und die eigenes Rüstungsindustrie hochzufahren auch auf Blick auf die Ukraine!

Kein europäisches Land denkt im Moment über den Kauf weitere F35 nach!

https://www.tagesanzeiger.ch/abhaengigkeit-von-usa-oekonom-raet-vom-kauf-von-f-35a-jets-ab-907145464866



Und bei Patriot haben die Europäer mit SAMP/T eine Alternative für die Zukunft…

Ziel muss es doch sein, dass wir uns jetzt endlich mal unabhängig von USA machen.

Mit was will uns denn Trump erpressen? Mit dem Austritt aus der NATO und Abzug alle Truppen aus Europa? Genau mit dem Szenario rechnet man ja in Brüssel und den Regierungen Europas. Wichtig ist, dass man eigene Stärke zeigt gegenüber Trump und Putin.