Optimismus in DAX-Unternehmen wächst (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Die Manager-Stimmung ist wegen guter Jahresabschlüsse

im März deutlich besser



"Feel good", "good momentum", "stable development": Die Sprache in

Finanzberichten und auf den Analystenkonferenzen der börsennotierten Unternehmen

in Deutschland wird positiver. In den letzten drei Monaten häufen sich

optimistische Formulierungen, während die negativen seltener werden. Statt "slow

growth" liest man nun öfter "attractive growth" - ein Indikator dafür, dass die

Unternehmen bessere Wachstumsaussichten sehen.



Der SAFE-Index zur Manager-Stimmung bildet diesen wachsenden Optimismus unter

den DAX-Unternehmen ab. Er steigt im März von -0,01 auf +1,09. Die Experten am

Leibniz-Institut SAFE sehen starke Jahresabschlüsse als Hauptgrund, warum die

Chefetagen auch optimistische Aussagen für 2025 treffen.





"Ein so starker Anstieg des Indexwertes zeigt, dass 2024 für viele Unternehmenein gutes Jahr war. Die Führungskräfte erwarten, dass sich der positive Trendfortsetzt", sagt Florian Heider, Wissenschaftlicher Direktor desLeibniz-Instituts für Finanzmarktforschung SAFE. Angesichts der guten Ergebnissehaben die Manager in den jüngsten Earnings Calls deutlich weniger überRestrukturierungsmaßnahmen gesprochen als Ende 2024.Bereits in den Vorjahren beeinflussten die zu Beginn des Jahres veröffentlichtenJahresabschlüsse und Earnings Calls den Stimmungs-Index positiv. "Der Anstiegdes SAFE-Index in diesem Jahr um mehr als eine Standardabweichung lässt sichnicht allein mit saisonalen Effekten erklären," ergänzt Alexander Hillert,Professor für Finance und Data Science, "Unsere Analyse der CEO- undCFO-Aussagen zeigt: Der Optimismus für 2025 zieht sich durch viele Branchen.Nach einem möglicherweise besser als erwarteten Jahr 2024 blicken dieDAX-Konzerne selbstbewusst nach vorn."Top-Management sieht gute Perspektiven für 2025Der SAFE-Index basiert auf einer automatisierten Textanalyse. Alexander Hillertsucht in verfügbaren Protokollen und Berichten nach Zwei-Wort-Kombinationen mitpositiven oder negativen Signalwörtern. Besonders die Protokolle derAnalystenkonferenzen treiben den aktuellen Anstieg an positiven Begriffen.Häufig fallen Formulierungen wie "strong financial", "strong EBITDA" und "goodmomentum" in den Aussagen führender Manager und Managerinnen.Eine Führungskraft erklärte: "2024 war für [unser Unternehmen] ein äußersterfolgreiches Jahr. Erstens haben wir eine starke finanzielle Outperformanceerzielt (...). [...] Mit Blick auf das Jahr 2025 sind wir gut aufgestellt, umauf unseren Erfolgen aufzubauen und weiterhin eine starke finanziellePerformance zu erzielen." (Original: 2024 has been an extremely successful year