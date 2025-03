Wirtschaft Börsenchef drängt auf Einbindung des Finanzmarkts in Altersvorsorge Stephan Leithner, seit Jahresanfang Vorstandsvorsitzender der Deutschen Börse, sieht die Altersvorsorge in Deutschland massiv gefährdet. In der FAZ (Mittwochsausgabe) forderte er, den Finanzsektor stärker in …